Ukraine: un responsable russe à Soledar, deux villages capturés par les Russes

Un dirigeant de l'occupation russe de l'est de l'Ukraine, Denis Pouchiline, s'est affiché à Soledar, ville dont Moscou a revendiqué la capture il y a plus d'une semaine, et dont Kyïv n'a jusqu'ici pas reconnu la perte.

Les séparatistes ont par ailleurs annoncé lundi la capture de deux villages, Krasnopolivka et Dvouretchié, situés près de Soledar.

«Le 23 janvier 2023, les forces armées russes ont libéré Krasnopolivka et Dvouretchié», dans la région de Donetsk, a indiqué sur Telegram «l'état-major» de ce bastion des séparatistes prorusses, au sujet de ces localités proches de Bakhmout, épicentre des combats entre forces russes et ukrainiennes depuis des mois.

«J'ai visité Soledar(...) Il fallait comprendre s'il y avait nécessité d'y déployer des points d'aide humanitaire», a indiqué dimanche soir M. Pouchiline sur Telegram, accompagnant son message d'une vidéo le montrant au milieu d'immeubles à la façade noircie et aux vitres soufflées.

Selon M. Pouchiline, «il reste très peu d'habitants» dans cette ville de quelque 11 000 âmes avant la guerre, située au nord de Bakhmout.

La capture de Soledar avait été annoncée le 13 janvier par l'armée russe, qui a, fait rare, reconnu le rôle déterminant des mercenaires du groupe Wagner dans cette bataille.

Le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, s'était déjà affiché aux côtés de ses hommes dans une vidéo, tournée selon lui à l'intérieur des célèbres mines de sel de la ville.

L'Ukraine n'a jusqu'à présent pas reconnu officiellement la perte de Soledar, affirmant continuer de combattre dans sa partie occidentale. Lundi encore, l'administration régionale relevait des «hostilités actives près de Bakhmout et Soledar», sans détailler.

«Les hommes de Wagner qui nous ont accompagnés pendant le voyage nous ont dit à quel point les batailles ont été sanglantes ici», a encore indiqué M. Pouchiline.

Il a accusé les forces ukrainiennes d'avoir tenté de «détruire les mines de sel» de la ville, qui peuvent permettre théoriquement de protéger du matériel et de s'infiltrer derrière les lignes ennemies.

Selon l'armée russe, la conquête de Soledar est une étape pour encercler la ville voisine de Bakhmout, que Moscou cherche à conquérir depuis l'été et où les deux camps sont engagés dans une bataille féroce.