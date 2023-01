Un prix en France pour le film «23 décembre»

Le film québécois 23 décembre a remporté le prix Coup de cœur du Jury samedi passé lors de la cérémonie de clôture du 26e Festival international de films de comédie de l’Alpe d’Huez, en France.

La scénariste India Desjardins, la réalisatrice Miryam Bouchard et les comédiens Virginie Fortin et François Arnaud étaient présents sur place pour cueillir la statuette. Présidé par l’actrice française Karin Viard, le jury du festival était composé notamment du réalisateur et auteur Stéphane Foenkinos et l’acteur québécois Antoine Bertrand.

Soulignons par ailleurs qu’après avoir connu un beau parcours dans les salles du Québec en amassant plus de 2,1 M$ au box-office, 23 décembre débarquera sur les plateformes de vidéo sur demande ce mardi. Le film est encore présenté dans plusieurs salles à travers la province.