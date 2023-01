Une blessure au mollet embête Christian McCaffrey

Le porteur de ballon Christian McCaffrey, des 49ers de San Francisco, a subi une blessure à l’un de ses mollets dimanche, dans la victoire de 19 à 12 des siens contre les Cowboys de Dallas en demi-finale de l’Association nationale.

• À lire aussi: Les Giants voient Daniel Jones et Saquon Barkley dans leur soupe

• À lire aussi: NFL: la malédiction des Cowboys continue

• À lire aussi: Les Bengals dominent les Bills

Selon ce qu’a déclaré l’entraîneur-chef Kyle Shanahan lundi, le joueur vedette sera toutefois à son poste dimanche prochain, quand les «Niners» se mesureront aux Eagles de Philadelphie pour une place au Super Bowl LVII.

McCaffrey s’est joint aux 49ers lors de la septième semaine d’activités, eux qui ont fait son acquisition des Panthers de la Caroline. Depuis, il est devenu un rouage très important de l’attaque du club californien.

En 11 parties de la saison régulière avec sa nouvelle équipe, McCaffrey a parcouru 746 verges et inscrit six touchés sur 159 courses. Il a également attrapé 52 passes pour 464 verges et quatre majeurs.

Contre les Cowboys, l’athlète de 26 ans a réussi le touché qui a fait la différence au quatrième quart. La blessure à son mollet l’a cependant tenu à l’écart du terrain pour un petit moment en deuxième demie. Il a tout de même participé à 44 des 66 jeux offensifs de son club.

«C’était une bataille, mais j’ai passé au travers», a déclaré McCaffrey au réseau NBC Sports après la victoire des 49ers.