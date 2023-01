Miha Fontaine a vécu une journée en montagnes russes qui s’est toutefois conclue par son meilleur résultat en carrière en Coupe du monde de saut acrobatique, hier au Relais.

Après un saut qu’il n’a pas apprécié en qualifications et qui lui laissait craindre de ne pas obtenir son billet pour la finale, Fontaine a eu droit à une petite rencontre au sommet avec son entraîneur et son père.

« Je suis très content parce que Miha avait le moral très bas après les qualifications et il a terminé sa journée très haut avec sa meilleure performance en carrière, a raconté l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne Jeff Bean. Miha n’était pas content, il bougonnait, sa confiance était à la baisse et il avait enlevé ses bottes parce qu’il ne croyait pas passer. Moi et Nic [Nicolas Fontaine], on lui a servi un petit discours pour lui remonter le moral. »

Fontaine a saisi le message. En finale, il a réussi son meilleur saut de la fin de semaine et l’un de ses meilleurs en carrière pour obtenir son billet pour la super finale qui regroupe les six meilleurs sauteurs. Deuxième après la finale, il a bouclé la compétition en cinquième place, surpassant sa sixième position réussie l’an dernier à Deer Valley.

« Miha a réussi un saut extraordinaire, a louangé Bean. Il a retrouvé un état d’esprit positif et il s’est gonflé le coffre. Dans notre sport, la confiance est très importante. Parce que Miha est tellement mature, j’oublie parfois qu’il n’a que 19 ans et je le traite comme un vétéran en raison de l’expérience vécue aux Jeux olympiques. »

Bons souvenirs

Fontaine rayonnait au terme de la compétition.

« En finale, j’ai réussi un de mes meilleurs sauts à vie, a déclaré le médaillé olympique à Pékin dans l’épreuve mixte. En super finale, c’était spécial d’atterrir mon saut même si ce n’était pas parfait puisque c’était seulement la troisième fois que je le tentais sur la neige. »

« Parce que je partais avant-dernier, je savais que j’aurais besoin d’un saut pratiquement parfait pour atteindre le podium en raison des performances de mes adversaires, de poursuivre le sauteur de 19 ans. C’était spécial de sauter à la maison. La neige vibrait quasiment quand on atterrissait. Je côtoie souvent les gens présents et c’est comme si je connaissais le public. »

Nicolas Fontaine s’est rappelé de bons souvenirs en voyant son fils et les autres jeunes loups de l’équipe canadienne rivaliser avec l’élite internationale.

« Ça me rappelle les Coupes du monde à Tremblant quand j’étais parmi les favoris locaux, a-t-il souligné. C’est une pression complètement différente et ce n’est pas évident. Nos jeunes sont encore plus des locaux puisqu’ils habitent à deux minutes de la station. C’est un bon apprentissage pour la suite parce que nous sommes au début. »

Deuxième finale

Ami de Fontaine depuis leurs débuts à l’école primaire, Alexandre Duchaine a très bien fait avec une quatrième place. Il a été privé de son premier podium en carrière lorsque le Suisse Noe Roth qui était le dernier à s’élancer a réussi un saut qui lui a valu la médaille d’or.

« Ce n’est pas décevant, mais c’est tellement proche, a mentionné l’auteur d’une 10e place, samedi. Je vais l’avoir la prochaine fois. C’est une deuxième 4e place après celle de Ruka en début de saison. »

« Parce que j’ai utilisé un saut avec un coefficient de difficulté moins élevé en super finale, c’est difficile de réussir un podium, d’ajouter Duchaine qui tentera de conserver son titre de championnat canadien, samedi prochain. J’étais déjà content d’avoir atteint la finale, samedi, et j’étais plus relaxe aujourd’hui [hier]. »

Irving rate la super finale

Lewis Irving a terminé en huitième place.

« J’ai manqué un peu de rotation et je n’ai pas été en mesure d’atterrir mon saut en finale, a expliqué l’auteur d’une cinquième position la veille. C’est difficile de ne pas avoir obtenu les résultats souhaités en fin de semaine, mais je me donne encore cinq minutes pour vivre ma déception avant d’aller m’amuser avec mes amis. Le classement cumulatif est tellement serré que tout est encore possible avec plusieurs courses au programme. »

La Coupe du monde de retour au Relais en 2024

La Coupe du monde de saut acrobatique sera de retour au Relais la saison prochaine pour une troisième année consécutive.

La Fédération internationale de ski (FIS) a confirmé la nouvelle aux organisateurs, hier, au grand bonheur de Nicolas Fontaine qui est le grand responsable de ce retour en force du saut acrobatique canadien.

« On y va un an à la fois, mais on veut le refaire à chaque année, a souligné l’entraîneur adjoint de l’équipe canadienne. Nous avons prouvé que nous étions capables de présenter un événement de la Coupe du monde. L’an dernier avec les contraintes sanitaires et l’absence de spectateurs, la Coupe du monde ressemblait à une compétition provinciale. Cette année, c’était une véritable Coupe du monde. »

Le Relais sera-t-il l’hôte de deux étapes de la Coupe du monde comme cette année ou une seule comme en 2022 lors du grand retour ?

« C’est plus cher deux étapes et ça va dépendre des subventions, a expliqué Fontaine, mais nous sommes capables de le refaire et je pense que c’est le désir de la FIS. Avec la journée communautaire de vendredi où 400 jeunes de l’école Montagnac ont assisté à l’entraînement, on a tenu un événement sur trois jours. Dans le futur, on pourrait même présenter trois compétitions avec l’épreuve par équipe et le synchro. »

Moments de rêve

Fontaine a vécu une fin de semaine très riche en émotions avec la présence de Miha et Charlie.

« Je n’aurais pas pu imaginer mes deux enfants en Coupe du monde, a-t-il affirmé. Je n’aurais pas pu rêver à mieux. Pour la super finale, j’ai enlevé mon walkie-talkie d’entraîneur puisque je n’avais pas d’athlète et je me suis retrouvé au bas de la piste comme père. Et voir le sourire de Charlie après son saut, ça valait tout l’or au monde. »

Charlie a pleinement goûté sa première expérience même si elle n’a pas pu se qualifier pour la finale.

À l’instar de deux coéquipières, Fontaine a profité des entrées supplémentaires du Canada comme pays hôte pour faire ses débuts en Coupe du monde.

« Ce fut tellement le fun, a-t-elle lancé. L’ambiance était super bonne. Le stress n’était pas haut. J’ai seulement eu du plaisir. J’étais un peu déçue, samedi, de ne pas avoir atterri mon saut. Je suis tellement heureuse d’avoir atterri mon saut, aujourd’hui [hier]. Je n’ai pas fait la finale, mais c’est comme si j’avais gagné dans mon cœur. »

« Participer au même événement que mon frère a été vraiment le fun, a-t-elle ajouté. Habituellement, on voit nos sauts uniquement par vidéo sur iPad. On était vraiment impressionné par l’un et l’autre. »