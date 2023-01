DIONNE, Sœur Lorette

(Sr. Saint-François-de-Sales)



À la Maison Bon-Pasteur, est décédée, le 20 janvier 2023, Sœur Lorette Dionne (Sr. Saint-François-de-Sales), Sœur du Bon-Pasteur de Québec, à l'âge de 105 ans, après 84 ans de vie religieuse. Elle était native de L'Islet et était la fille de feu monsieur Arthur Dionne et de feu dame Eva Destroismaisons.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil les affiliés-es à la Congrégation, ainsi qu'un neveu et une nièce, une grande amie madame Lise Larue. Elle était aussi la sœur de feu Armand, feu Cécile s.c.i.m., feu Gilberte, feu Lucette, feu Lucien, feu Maurice, prêtre, feu Rachel s.c.i.m., feu Rita S.S.P., feu Roger, feu Ruth, qui l'ont précédée dans la Maison du Père.L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec (Québec) G1V 2J2.