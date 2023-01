Après «La Voix»: Liana, l’auteure-compositrice-interprète assumée

Bien qu’elle date d’il y a presque huit ans, plusieurs se souviennent de la performance de Crazy in love par Liana Bureau lors des auditons à l’aveugle de la troisième saison de La Voix. Aujourd’hui, l’auteure-compositrice-interprète ne regarde pas en arrière et voit avec excitation les prochaines aventures.

• À lire aussi: [EN IMAGES] FEQ: un public en feu pour Marshmello

• À lire aussi: [VIDÉOS] «La Voix» donne une seconde chance à plusieurs candidats

«La Voix, ça m’a donné une bonne tape dans le dos pour me lancer à fond», a partagé la chanteuse originaire de Québec. «C’est là où j’ai pu vraiment prendre confiance en moi et me lancer avec les compositions que j’avais et les nouvelles qui sont arrivées durant mon expérience», a-t-elle ajouté.

Deux ans après son élimination lors du premier direct, elle lance un premier EP, Prime Time, un premier projet avec son complice créatif des dernières années, le guitariste et réalisateur Dominique Plante. Son style R&B défini, combinant des airs de Frank Ocean et Solange Knowles, ressort de façon très évidente dans ce projet. L’album complet, Foward, arrive deux ans plus tard, en octobre 2019, récoltant un bon succès critique.

La pandémie, un tournant vers un nouveau chemin créatif

Même si son album a beaucoup été apprécié, il n’a pas pu avoir la portée habituelle d’un projet musical avec l’arrivée de la pandémie au Québec cinq mois plus tard et par conséquent, la fermeture des salles de spectacles.

«C’est sûr que ça a été un drôle de timing», admet-elle. Tous les festivals, ça a été un peu mis sur la glace, mais pendant la pandémie, j’ai fait une collaboration avec le rappeur David Campana, qui est vraiment un artiste intéressant. Après ça j’ai eu une collaboration avec le band Jazz Foreign Diplomats et en 2022 j’ai sorti une collaboration avec Millimetrik, Apoca-lips en el desierto, une chanson que j’ai composé paroles et mélodies, et quelques mois plus tard, j’ai pu faire le Festival d'été de Québec avec lui», a précisé la musicienne qui n’a vraiment chômé durant les dernières années.

Elle a d’ailleurs tellement aimé travailler avec Millimetrik qu’elle poursuivra les collaborations avec lui en 2023. «Il m’a envoyé deux autres beats qui paraîtront sur son prochain projet. J’ai écrit et enregistré le tout il y a quelques mois. Comme le projet devrait sortir en plusieurs vagues, une première collaboration devrait sortir à la fin de l’été et la deuxième au mois d’octobre. J’ai également collaboré avec un autre groupe de Québec, Miles Clayton, complètement dans un autre registre, plus folk, dont leur album devrait également sortir à l’automne. J’ai hâte que les gens puissent découvrir ces choses-là», a-t-elle indiqué.

Des projets solos sont-ils également en vue? «C’est sûr que j’ai déjà écrit des trucs pour moi, mais en ce moment mon instinct créatif est beaucoup plus porté vers les collaborations. J’aimerais bien sortir les trucs solos, mais je n’ai pas pour l’instant encore trouvé le véhicule pour sortir tout ça, je suis mon instinct», a-t-elle partagé.

Pour plus d’informations sur les projets créatifs de Liana, n’hésitez pas à consulter sa page Facebook.