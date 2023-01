Attaques simultanées au cocktail Molotov contre deux bars de Montréal

Deux commerces situés sur deux rues parallèles ont été ciblés simultanément par des cocktails Molotov mardi matin au centre-ville de Montréal.

Le Service de sécurité incendie de Montréal a demandé l’assistance des policiers au sujet d’un début d’incendie déclaré vers 5 h dans le bar Andrews Pub, sur la rue Guy.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

À peine 10 minutes plus tard, un autre établissement licencié situé à proximité sur la rue Mackay, également près de la rue Sainte-Catherine Ouest, a mobilisé les pompiers dépêchés pour éteindre le feu.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Dans les deux cas, les pompiers ont trouvé des traces d’accélérant à l’intérieur des deux bâtisses dont les vitrines ont été fracassées, selon un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les flammes ont été rapidement maîtrisées par les pompiers du SIM qui ont transféré les enquêtes à la section des incendies criminels du SPVM. Celle-ci devait dépêcher ses enquêteurs sur place au courant de la matinée.

Les dommages causés au premier établissement sont mineurs, mais plus importants pour le second commerce, a indiqué l’agent Julien Lévesque du SPVM, précisant que personne n’a été blessé et aucune arrestation n’a été effectuée dans le dossier.