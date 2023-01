Bilan de mi-saison dans l’Ouest

Voici le portrait des gardiens par équipe à la mi-saison dans l’Association de l’Ouest.

DIVISION CENTRALE

STARS

L’Américain de 24 ans Jake Oettinger (3e au classement top 30) donne raison aux Stars. Il fera partie de l’élite pendant longtemps. Son réserviste de 30 ans, Scott Wedgewood (7-6-3/,911/3,03), manque de constance, mais peut faire la différence certains soirs.

JETS

L’homme de fer de la LNH, Connor Hellebuyck (2e), est dans la forme qui lui a valu le trophée Vézina en 2019-20. Il donne une chance aux Jets à chaque match. L’excentrique, David Rittich (8-4-0/,908/2,62), fait sa part.

WILD

À 38 ans, ça devient plus difficile pour Marc-André Fleury (26e), mais il compte sur un excellent adjoint en Filip Gustavsson (16e). À 24 ans, Gustavsson semble être prêt à assumer le rôle de numéro un.

PREDATORS

Pour une troisième année d’affilée, Juuse Saros (5e) est dans la lutte pour le trophée Vézina. Son adjoint de 27 ans, Kevin Lankinen (5-4-1/,924/2,64), joue peu, mais bien.

AVALANCHE

À sa première saison comme numéro un, l’ancien Rangers Alexandar Georgiev (6e) montre des signes encourageants, mais il a encore beaucoup à prouver. Il est bien épaulé par Pavel Francouz (7-6-0/,920/2,47) .

BLUES

Jordan Binnington (30e avec un dossier de 18-15-3/,891/3,26) devra retrouver sa touche magique de 2019 pour amener les Blues en séries. Pas grand-chose à reprocher à son adjoint, Thomas Greiss (5-6-0/,912/3,15).

COYOTES

André Tourigny sollicite beaucoup son Tchèque de 26 ans, Karel Vejmelka (14e), mais depuis le 31 décembre, il alloue quatre buts à chaque match ou presque. Connor Ingram (3-10-1/,893/3,70) va mieux depuis quelque temps.

BLACKHAWKS

Les blessures ont forcé les Hawks à utiliser cinq gardiens, mais peu importe qui est devant le filet, on perd. Suite à une deuxième commotion cérébrale au vétéran de 35 ans Alex Stalock, Peter Mrazek passe la moppe quotidiennement.

DIVISION PACIFIQUE

GOLDEN KNIGHTS

Le jeu de Logan Thompson (11e) explique en partie la bonne saison des Knights. Adin Hill (10-4-1/,905/2,71) n’affiche pas des statistiques à tout casser, mais il a dix victoires.

KRAKEN

Comment le Kraken lutte-t-il pour la tête de la division avec deux gardiens sous la barre de ,895 ? En marquant des buts. On ne misera pas la maison sur Martin Jones (32e) et Philip Grubauer (4-8-2/,893/3,18).

KINGS

À 37 ans, Jonathan Quick n’est plus ce qu’il était et son prétendu successeur, Calvin Petersen, doit refaire ses classes dans la Ligue américaine. Pheonix Copley se débrouille, mais à 31 ans, on doute qu’il devienne soudainement un numéro un.

OILERS

Après un début catastrophique, ça va mieux pour Jack Campbell (14-8-1/,887/3,35) depuis le début d’année 2023. On a une bataille pour le poste de numéro un entre Campbell et Stuart Skinner (12e) qui n’a que 24 ans.

FLAMES

Les Flames accordent peu de tirs, mais ça ne semble pas être la meilleure manière d’optimiser la concentration de Jacob Markstrom (35e) qui présente des chiffres décevants (13-12-5/,895/2,92). L’ancien Bruins Dan Vladar (36e, 9-4-4/,906/2,74) s’en tire bien dans le rôle d’auxiliaire.

CANUCKS

Qui sait si Bruce Boudreau serait encore en poste si Thatcher Demko était en santé ? La réalité est que Collin Delia et Spencer Martin ne peuvent remplacer Demko. Bonne chance au nouvel entraîneur, Rich Tocchet !

SHARKS

Les Sharks en arrachent et il n’y a pas de sauveur devant le filet avec James Reimer (34e) et Kaapo Kahkonen (44e).

DUCKS

Le vétéran de 29 ans John Gibson (20e) fait ce qu’il peut pour sauver les canards boiteux, mais avec une moyenne de 39 tirs par match et une équipe qui ne marque pas, c’est peine perdue. On salue son courage.