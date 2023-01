HUOT, Jeannine Lachance



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jeannine Lachance épouse de feu M. Paul Huot. Elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h30 à 13h30.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Boischatel. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Richard Legault), Charline (Yves Lefrançois), Normand ; ses petits-enfants : Claudie Huot-Boulet, Marie Lefrançois-Huot (Samuel Riou-Dionne), Aimée Lefrançois-Huot (Jérôme Verreault), Laura Lefrançois-Huot (Judy Walsh), Christophe-Samuel Huot (Frédérique Rivard-Parent) ; ses arrière-petits-enfants : Violette, Charlie, Maéva, Adrien, Clarence et Zachary; son frère, sa sœur et son beau-frère et ses belles-sœurs : Jean-René (feu Marie-Anne Chicoine), Louise (Rivard Boulet), feu Roger (Mariette Lefrançois), feu Marcel (Anne-Marie Emond), son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Huot : Gisèle (feu Gaston Morin, feu Marc Dufour), Lise (feu Henri Leclerc, feu Harry Tremblay), Réjeanne (feu Louis Vézina), Jean-Yves (feu Lucille Villeneuve, Solange Caron), ses nièces France et Manon Boulet, Cynthia Heffernan ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Robert Lachance (Céline Lefebvre), Paul-Henri Lachance (Rolande Desrochers), Lucienne Lachance (Gérard Lavoie), Lucille Lachance, Philippe Lachance (Pierrette Huot), Adrien Lachance (Alice Emond), Marc Huot (Alice St-Laurent), Lucette Huot (Jean-Marie Tremblay). La famille tient à remercier la Dre Dany Boulanger pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca