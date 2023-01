Canucks: Bruce Boudreau comprendra, selon J.T. Miller

Misant sur un nouvel entraîneur-chef pour tenter de relancer leur pénible saison, les Canucks de Vancouver ont déjà éloigné Bruce Boudreau de leur esprit, estimant qu’une nouvelle étape est amorcée.

L’organisation de la Colombie-Britannique a limogé celui-ci dimanche et embauché Rick Tocchet, qui dirigera son premier match mardi à l’occasion d’un duel contre les Blackhawks de Chicago.

Certains diront que les dégâts sont trop importants pour espérer une qualification en séries, mais les joueurs du club souhaitent d’abord retrouver le chemin de la victoire.

Avec 10 revers en temps réglementaire dans les 11 derniers affrontements, il devient difficile d’apprécier le travail quotidien. L’attaquant J.T. Miller se dit prêt à donner la chance au coureur et regarde vers l’avant.

«Il ne s’agit pas d’un manque de respect à l’égard de Bruce. J’ai entretenu une excellente relation avec lui et c’est triste de le voir quitter la formation. Toutefois, nous sommes des professionnels et je pense que Bruce comprendra que maintenant, nous devons progresser et nous préoccuper de la fondation que nous désirons établir ici. On veut commencer du bon pied une nouvelle époque», a-t-il affirmé au site NHL.com.

Bonne chance à Tocchet

Néanmoins, la tâche de Tocchet s’annonce compliquée en dépit de toute sa bonne volonté. Vancouver accuse un retard de 16 points sur une place donnant accès aux éliminatoires. En défense, l’équipe occupe le 31e rang de la Ligue nationale de hockey avec une moyenne de buts alloués de 3,96. Son infériorité numérique est la pire du circuit avec un pourcentage d’efficacité de 65,9 %.

Pour le nouveau pilote, il y a un moyen de se sortir du bourbier : l’intensité et la détermination doivent primer dans le jeu de ses ouailles. Sans ces éléments susceptibles d’instaurer une chimie renouvelée, toute stratégie nouvelle deviendra futile.

«Tout est une question de relations dans ce sport. Oui, il y a les X et les O ainsi que tout le reste, mais les joueurs devraient avoir une voix forte et agir en partenariat. Quelques éléments relatifs à l’état d’esprit sont également non négociables», a-t-il précisé.

«C’est un gars ayant une grande énergie et il prône une structure solide, a renchéri le défenseur Oliver Ekman-Larsson à propos de son nouveau patron qu’il a connu quand celui-ci a été aux commandes des Coyotes de l’Arizona de 2017 à 2021. Il imposera énormément de règles et sera dur à notre endroit. Il souhaite nous voir jouer avec beaucoup de vitesse et d’intelligence, tout en travaillant fort. Je pense que ce sera pas mal de patinage et moins d’immobilisme. Notre groupe en bénéficiera.»

La rencontre Hawks-Canucks sera diffusée à la chaîne TVA Sports dès 22 h.