Cas Logan Mailloux: Gary Bettman fait le point

Questionné mardi sur l’avenir du défenseur de l’organisation du Canadien de Montréal Logan Mailloux, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a laissé une porte ouverte à son sujet.

«Nous évaluerons le dossier si et quand le Canadien décidera de l'amener au niveau de la LNH, a-t-il d’abord déclaré lors d’une mêlée de presse au Centre Bell. Je crois que selon les circonstances et la personne, il est possible d'avoir le droit à une deuxième chance. C'est du cas par cas. Mais en gros, nous n'avons pas encore abordé ce dossier.»

En novembre dernier, l’adjoint au commissaire, Bill Daly, a estimé que l’arrière est «inadmissible à jouer dans la LNH» tant qu’il «n’aurait pas reçu l’autorisation des décideurs de la ligue». Cette déclaration a refroidi plusieurs partisans du CH qui craignent de ne jamais voir l’imposant hockeyeur de 6 pi et 3 po graduer et enfiler l’uniforme tricolore.

Condamné en Suède pour avoir diffusé sans le consentement de sa victime des photos explicites en 2020, Mailloux a signé son contrat d’entrée dans la LNH le 5 octobre dernier. En 33 matchs cette saison, tous disputés sous les couleurs des Knights de London dans la Ligue junior de l’Ontario, le jeune homme a totalisé 31 points, dont 13 buts.