Concours d'habiletés du match des étoiles: Roberto Luongo et Sarah Nurse parmi les invités

La Ligue nationale de hockey a dévoilé des informations supplémentaires concernant le week-end du match des étoiles, mardi, dont la liste des invités participant au concours d’habiletés.

Le 3 février prochain, au FLA Live Arena de Sunrise, la crème de la crème du circuit Bettman s’affrontera dans six événements distincts où leur talent sera mis à l’épreuve.

Les concours d’échappée, du patineur le plus rapide, du tir le plus puissant et du lancer le plus précis seront évidemment au programme, tout comme les duels de gardiens de but. Le défi «splash shot» fera aussi un retour, à l’instar du «pitch ‘n puck», un jeu mélangeant le hockey et le golf.

Comme lors des dernières années, certaines des meilleures joueuses de hockey au monde prendront part à ces compétitions.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI / JOURNAL DE MONTREAL

Les Canadiennes Sarah Nurse, Emily Clark et Rebecca Johnston seront de la partie, tout comme les Américaines Hilary Knight et Alex Carpenter.

Finalement, le membre du Temple de la renommée Roberto Luongo défendra une cage lors du concours d’échappée.

Le match des étoiles aura le lieu le lendemain, le 4 février.

TVA Sports diffusera toutes les activités du match des étoiles.