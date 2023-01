Le Fonds de recherche du Québec – Santé a annoncé mardi un appui financier de 500 000 $ par année pendant trois ans à VITAM – Centre de recherche en santé durable du CIUSSS de la Capitale-Nationale affilié à l’Université Laval, et au Centre intersectoriel en santé durable (CISD) de l’Université du Québec à Chicoutimi pour la création d’une Chaire de recherche en santé durable.

La Chaire de recherche en santé durable vise à briser les silos en recherche en favorisant la collaboration entre le secteur de la santé et les autres secteurs.

Elle sera codirigée par deux scientifiques, Jean-Pierre Després et Catherine Laprise, ainsi que deux citoyens, soit Nadine Arbour et Guy Poulin.

La participation du public au sein de la gouvernance d’une chaire de recherche s’avère une pratique innovante au Québec.

«Cette structure favorisera la réalisation de projets de recherche qui répondront mieux aux besoins de la population et permettront le déploiement de livrables qui auront un impact réel et durable sur la santé et le bien-être des Québécois», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Un des objectifs de la Chaire est de contribuer à la refondation du système de santé et de services sociaux en incorporant des approches de prévention et de promotion de la santé ciblant les saines habitudes de vie dans l’offre de services de santé de proximité.

Bourses

La Chaire de recherche en santé durable déploiera un programme de bourses, de subventions et de mentorat pour stimuler la production de connaissances en santé durable.

Un colloque annuel provincial en santé durable, une école d’été ainsi que de nombreuses activités de conversations citoyennes seront également organisés par la Chaire.