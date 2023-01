De graves allégations concernant Conor McGregor

Une Irlandaise a affirmé avoir été victime d’un voie de fait de la part du combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Conor McGregor, lorsqu’elle séjournait sur son yacht.

C’est ce que rapportait le quotidien espagnol «Ultima Hora», mardi. La femme allègue que l’athlète de 34 ans lui a donné un coup de poing et qu’il aurait menacée de la noyer.

McGregor a quant à lui nié avoir agi de la sorte.

«M. McGregor est inébranlable dans son démenti de toutes les accusations portées par un invité sur son bateau», a déclaré un représentant du spécialiste des arts martiaux mixtes dans un communiqué remis au réseau ESPN.

Une enquête est présentement tenue par les autorités d’Ibiza, une île au large de l’Espagne où se seraient déroulés les faits reprochés à McGregor.

Toujours selon le représentant, la victime alléguée a déclaré à la police qu’un autre homme que McGregor l’avait frappée, et ce, quelques instants après l’incident.

La femme a précisé à l’«Ultima Hova» avoir été invitée par McGregor sur son yacht après une rencontre dans une boîte de nuit le 16 juillet dernier. Elle a ajouté que le combattant est devenu agressif le lendemain matin et qu’il l’avait frappée à l’estomac et au menton. Elle se serait sauvée en se jetant à l’eau et aurait été secourue par un bateau de la Croix-Rouge.

Un juge d’Ibiza recueillerait présentement les témoignages de la femme et des témoins. Il décidera ensuite si des accusations seront déposées contre McGregor.