Des spectacles gratuits lors de l’événement Bourse RIDEAU

Le violoncelliste Stéphane Tétreault, Lydia Képinski, Laura Niquay, Pulsart Trio, Rosie Valland, Comment Debord, Machine de Cirque et Le Vent du Nord font partie des artistes qui offriront des prestations gratuites lors de l’événement RIDEAU 2023, qui se déroulera à Québec.

Cette foire culturelle qui réunira des professionnels du milieu de la diffusion propose chaque année un volet avec des prestations ouvertes au public et gratuites. La 36e édition de la Bourse RIDEAU se déroulera du 12 au 16 février au Centre des congrès de Québec.

Les artistes en vedette offrent des prestations de 20 minutes en chanson, danse, musique, théâtre et arts du cirque.

Ces spectacles seront présentés au Théâtre Capitole, au Diamant, à l’Impérial Bell et au Grand Théâtre de Québec.

La programmation est en ligne sur le site evenementrideau.ca. Les billets pour ces spectacles sont disponibles à la billetterie des salles participantes.

Le public peut aussi participer aux 5 à 7 officiels de Rideau présentés à différents endroits. On pourra voir, entre autres, Pierre Guitare, Anatole, le Trio Lorraine Desmarais. Les 5 à 7 sont auront lieu au bar Le Drague, au Phoenix du Parvis, au Ninkasi Bar et Bistro, au Palais Montcalm, à la Nef et à l’Église Saint-Andrew.

Plus de 52 artistes nationaux et internationaux, qui font partie de la sélection officielle, offriront des prestations et tenteront d’attirer l’attention des diffuseurs et organismes culturels. Un millier des professionnels des arts de la scène sont attendus pour cette 36 édition.