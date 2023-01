Grand mécène et ami des arts

Photo fournie par la famille

Gilbert Dion (photo), des Foyers DON-BAR de la rue Saint-Vallier à Québec, reconnu comme entrepreneur et également pour sa contribution au milieu du jazz et des musiques sacrées à Québec, est décédé à l’âge de 68 ans des suites d’une longue maladie, le 19 janvier dernier. Gilbert Dion a dirigé une entreprise, réputée dans la grande région de Québec ainsi qu’à l’étranger, et a été un généreux donateur pour des événements culturels tels que le Festival des musiques sacrées de Québec. Il a encouragé de nombreux musiciens et musiciennes, particulièrement dans le milieu du jazz au Québec. Mes condoléances à sa famille, de nombreux amis.es et artistes. Un hommage lui sera rendu ultérieurement.

Bonne fête, Flo

Photo d’archives

Je vous raconte un peu chaque année, à l’occasion de son anniversaire de naissance, l’histoire de Floribert Langis, cet orphelin de Duplessis qui demeure à l’Hôpital général de Québec depuis maintenant sept ans et qui a eu une vie remplie de rebondissements. Depuis l’arrivée de la pandémie de COVID-19, en mars 2020, c’est un peu dans la peur, l’inconnu, l’incertitude qu’il vit ce moment. Par obligation, il a été enfermé, séquestré dans sa chambre au cours des dernières années. Patient, résilient, persévérant et déterminé, il a décidé de s’intégrer au comité des résidents de l’Hôpital général de Québec dans le but de poursuivre sa mission dans l’espoir de pouvoir améliorer le système de santé et de défendre les droits et intérêts des résidents. Floribert a 76 ans.

En souvenir

Photo d’archives, AFP

Le 24 janvier 2022. Au Cameroun, au moins huit personnes sont tuées dans une bousculade (photo) à l’entrée du stade d’Olembe, à Yaoundé. Le drame se produit alors que des supporters tentent d’entrer dans l’arène pour assister à un match de football entre le Cameroun et les Comores lors de la Coupe d’Afrique des nations.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Jean-Luc Boulay (photo), chef cuisinier, restaurateur, copropriétaire des restaurants Saint-Amour et Chez Boulay bistro boréal, juge à l’émission Les Chefs. Officier de l’Ordre du Mérite agricole de France et personnalité de la télévision au Québec. Originaire de France, il a émigré au Canada en 1976 pour s’y installer définitivement. Il a 69 ans aujourd’hui... Claude Lavoie, président de Transport Lavoie, 71 ans... Sandra Ferguson, DG de la Fondation Sourdine... Me Michel Barakatt, du Cabinet juridique Barakatt, 63 ans... Danny Geoffrion, avec les Nordiques dans l’AMH en 1978-79, 65 ans... Bruno E. Landry, humoriste, ex-RBO, 64 ans... Yvon Landry, humoriste jadis avec les Bleu Poudre, 67 ans... Véronique Béliveau, conjointe de Josélito Michaud, 68 ans... Daniel Auteuil, acteur français, 73 ans.

Disparus

Photo d’archives, AFP

Le 24 janvier 2021 : George Armstrong (photo) 90 ans, qui a joué 21 ans avec les Maple Leafs de Toronto (12 ans comme capitaine) et qui gagné quatre fois la Coupe Stanley... 2019 : Jim McKean, 73 ans, qui a longtemps arbitré dans la Ligue américaine de baseball et joué trois saisons dans la Ligue canadienne de football... 2017 : Guy Hachette, 86 ans, patron de presse et cruciverbiste français... 2016 : Rhéal Châtelain, 85 ans, ex-vérificateur du Québec qui a mené une longue carrière dans la fonction publique (36 ans)... 2015 : Toller Cranston, 65 ans, figure légendaire du patinage artistique canadien... 2013 : Richard G. Stern, 84 ans, romancier américain... 2008 : Louis-Philippe de Grandpré, 90 ans, ancien juge de la Cour suprême du Canada... 1989 : George Knudson, 51 ans, golfeur de la PGA, né au Canada... 1965 : Sir Winston Churchill, 91 ans, premier ministre britannique (1940-1945) et (1951-1955).