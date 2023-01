L’accusé voulait éviter des canards: une cause qui n’est pas unique

La cause de l’automobiliste qui a causé la mort d’un motocycliste en tentant d’épargner la vie de canards n’est pas unique : en 2014, une jeune femme a été condamnée pour un crime semblable.

Le jury responsable de juger Éric Rondeau, accusé d’avoir causé la mort de Félix-Antoine Gagné en contournant des canards avec sa camionnette, est séquestré depuis mardi après-midi.

L’homme de 47 ans est accusé en lien avec une violente collision survenue le 22 juillet 2019 à Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière.

Son procès, qui s’est ouvert au début du mois au palais de justice de Joliette, a ravivé chez plusieurs le souvenir d’une autre cause, qui avait fait couler beaucoup d’encre.

Le 27 juin 2010, Emma Czornobaj s’est immobilisée au beau milieu de l’autoroute 30, dans la voie de gauche, pour sauver des bébés canards qui circulaient sur la chaussée. La jeune femme alors âgée de 22 ans voulait les ramener chez elle.

Mais un motocycliste qui la suivait avait foncé droit sur son véhicule, ne remarquant pas l’obstacle dans sa voie. André Roy, 50 ans, est décédé, tout comme sa fille Jessie, 16 ans, qui prenait place derrière lui. La collision s’était produite devant la conjointe et mère des victimes, qui les suivait sur sa moto dans la voie de droite.

« À ma connaissance, c’est la 2e cause au Québec qui implique des canards. La première était celle qu’on appelle la jeune fille aux canards. Ç’a frappé l’imagination. On a une sympathie naturelle pour les animaux », a lancé l’avocat d’Éric Rondeau lundi lors de ses plaidoiries.

Me Richard Dubé a rapidement expliqué les circonstances de la collision causée par Emma Czornobaj, sans toutefois divulguer que la jeune femme avait été reconnue coupable, en plus d’être condamnée à une peine de prison et à une interdiction de conduire de 10 ans.

Le criminaliste avait pris cette cause en exemple afin de démontrer aux jurés que contrairement à Mme Czornobaj, son client avait été « prudent ».

« Mais ce qu’elle faisait là, c’était extrêmement dangereux. Ça ne se fait pas d’arrêter sur l’autoroute dans la voie de gauche. Si M. Rondeau était allé de l’autre côté pour éviter les canards, ça ne marcherait pas », a-t-il plaidé.

Son client est en effet venu dire au jury qu’il s’était retrouvé dans la voie du motocycliste « par erreur ». Selon lui, la collision est un accident.

La Couronne, représentée par Me Alexandre Dubois et Jade Coderre, est plutôt d’avis que l’homme a fait une manœuvre dangereuse, qui a mené au décès de la victime, Félix-Antoine Gagné.

D’ailleurs, tout comme Emma Czornobaj l’avait fait à son procès, Éric Rondeau a tenté de jeter le blâme sur le motocycliste décédé, en insistant sur la vitesse à laquelle il roulait les secondes avant le drame.

Mais M. Rondeau avait démontré davantage d’empathie que la jeune femme, qui disait s’être arrêtée là où elle jugeait qu’il n’y avait aucun risque. Selon elle, le motocycliste aurait dû la voir à l’extérieur de son véhicule pourchassant les bébés canards et ainsi l’éviter.