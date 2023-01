Le PLQ, c'est le p'tit têteux à genoux devant Ottawa

Vous souvenez-vous du p’tit à lunettes qui s’assoyait toujours dans la première rangée de la classe, à l’école ?

Le p’tit téteux qui apportait toujours une pomme à la prof ?

Et qui, à la récréation, passait son temps à parler avec la surveillante au lieu de jouer avec ses amis ?

Eh bien, ce p’tit téteux, c’est le Parti libéral du Québec.

OTTAWA À LA RESCOUSSE DU QUÉBEC !

Hier, à l’émission qu’il anime sur les ondes de LCN, Mario Dumont a reçu le ministre de la Langue française et des Relations canadiennes, Jean-François Roberge.

Mario a demandé au ministre ce qu’il pensait de la récente déclaration de Justin Trudeau selon laquelle il était prêt à se rendre jusqu’à la Cour suprême pour « encadrer » (entendez : limiter) le recours par les provinces à la clause dérogatoire.

Monsieur Roberge a dit qu’il faudrait que les partis présents à l’Assemblée nationale s’élèvent au-dessus des joutes partisanes et votent à l’unanimité une motion dénonçant cette attaque frontale contre les droits du Québec.

Quelques minutes après cette entrevue, Mario Dumont a reçu Marc Tanguay.

Eh bien, au lieu de se montrer solidaire du gouvernement du Québec, le chef intérimaire du PLQ a décidé au contraire d’applaudir Justin Trudeau en disant que sa stratégie permettra au pouvoir judiciaire de « recadrer » les lois 21 et 96 !

Plus téteux que ça, tu te pointes à l’école avec une photo de ton prof imprimée sur ton t-shirt.

« Vous savez que votre prise de position va à l’encontre des positions traditionnelles de votre parti ? », lui a demandé Mario.

Oui, a répondu le chef du PLQ.

Mais que voulez-vous, on n’a pas le choix, les lois 21 et 96 vont trop loin, alors...

Ça, ce n’est pas le p’tit téteux qui applaudit à tout rompre quand la prof donne une retenue à un élève, non.

C’est le p’tit téteux qui DEMANDE à la prof de donner une retenue à l’élève !

« Madame, madame, Kevin a parlé à son ami, tantôt, pendant que vous expliquiez le plus-que-parfait du subjonctif ! »

Et c’est ce parti qui veut « reconnecter » avec la majorité francophone ?

Wow !

« Way to go ! », comme diraient les électeurs du PLQ.

LA CARPETTE

Finalement, ce que dit Marc Tanguay, c’est : « Heureusement qu’Ottawa protège le Québec contre ses pires instincts, sinon, diantre, qui sait ce qui pourrait arriver ? » Heureusement que papa Canada est là !

Pour surveiller ce que fiston Québec fait !

Sinon, ça serait le foutu bordel !

Vous savez comment on est, au Québec. On est tellement émotifs ! Tellement frileux ! Tellement fermés aux autres !

Heureusement que le carcan fédéral nous empêche de faire tout ce qu’on voudrait faire, sinon, bon Dieu, on mettrait le feu à la maison !

Plus colonisé que ça, tu meurs...

C’est d’ailleurs ce qui arrive au PLQ : il meurt à petit feu.

À force de se mettre à quatre pattes devant le PLC...

Hâte de voir les députés du PLQ applau-dir des deux mains quand la Cour suprême va invalider les lois 21 et 96 et dire au gouvernement du Québec qu’il est irresponsable.

Vont-ils porter un t-shirt à l’effigie de leur idole, Justin ?