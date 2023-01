Mieux contrôler la circulation pendant la période de chasse

Après avoir dénoncé la présence et les bruits causés par les machineries durant la période de chasse à l’orignal, le même groupe de chasseurs dénonce l’utilisation excessive des quads et la circulation en camionnettes durant les bonnes heures de chasse.

«Nos zecs deviennent le terrain de jeu de ces machines dont le nombre a explosé depuis 2020, explique Pierre Renaud, chasseur, et impliqué dans la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Les utilisateurs ne respectent pas toujours le code d’éthique de ce sport. Ils circulent hors des sentiers balisés, traversent les ruisseaux sans ponceaux, les rivières, et envahissent les zecs.»

«Quand tu chasses sur une zec où aucun règlement n’est appliqué pour l’utilisation de VTT en temps de chasse, tu te rends compte que ton droit de chasser en toute quiétude est drôlement hypothéqué. Le gouvernement souhaite développer la relève, car 60% des chasseurs ont plus de 55 ans. Cette relève sensibilisée à l’environnement n’est pas attirée par une chasse à moteur.»

Pour lui, il faut absolument que les chasseurs comprennent qu’il faut respecter les autres utilisateurs du territoire.

DES CHANGEMENTS

Pour ce chasseur, il faut que des changements soient mis en place rapidement.

«Que ce soit en VTT ou en camionnette, il faut absolument que ces chasseurs promeneurs cessent de déranger les autres aux heures de chasse les plus productives. Le chasseur qui veut pratiquer une chasse en silence et mettre en pratique ses apprentissages afin d’attirer son gibier ne veut plus se retrouver dans cette jungle de bruits.»

Selon lui, il existe pourtant des outils disponibles.

«Selon le texte de loi, nul ne peut nuire à quelqu’un qui chasse légalement en causant du bruit ou des odeurs pour faire fuir un animal. Cette règle s’applique déjà dans les réserves fauniques, les pourvoiries et dans certaines zecs. Il faut absolument trouver une solution et mettre fin à la pensée magique de certains qui disent que la forêt est à tout le monde et qu’ils ont le droit d’aller partout et de circuler partout.»

En période de chasse, les sentiers fédérés qui traversent le territoire des réserves fauniques et de la très grande majorité des zecs sont fermés.

Selon ce chasseur, plusieurs semblent ne pas respecter ce mot d’ordre. Pourtant, ne pas circuler sur des territoires durant les meilleures heures de chasse en VTT ou en quad est une question de respect. La présence d’une loi ou d’un règlement restrictif ne devrait pas être nécessaire. Un changement de mentalité s’impose chez certains.

EN BREF

RÉSERVE DE RIMOUSKI

Le choix de la SÉPAQ s’est arrêté sur Claude Isabel pour assurer la direction de la réserve faunique de Rimouski. Il remplace Michel Fournier qui vient de prendre sa retraite. Titulaire d’un DEC en aménagement de la faune et d’un baccalauréat en géographie, il a fait sa marque depuis plus de 30 ans dans le domaine de la conservation et de la mise en valeur de la faune et des écosystèmes. Il travaillait depuis 2003 au parc national de la Gaspésie. Il est chasseur, trappeur et pêcheur depuis son enfance. Il a guidé pendant dix ans des chasseurs de gros gibiers, notamment sur l’île d’Anticosti.

PÊCHE BLANCHE AVEC HÉRITAGE FAUNE

Dans le cadre de son programme d’aide financière Bourses Relève, la fondation Héritage Faune a accordé de l’aide financière à 18 projets sous forme de bourses, pour un total de 50 000$. L’objectif de ce programme est d’encourager et de soutenir le développement d’une offre de services et d’activités variées autour des événements de pêche d’hiver. On veut ainsi intéresser les familles et les non-initiés à cette activité, qui fait partie de notre patrimoine. L’initiative de ces bourses est financée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Depuis 2018, le ministère a attribué 460 000$ pour 177 projets. Pour en savoir plus: www.fedecp.com.

GUIDE DE LA POURVOIRIE

L’édition 2023 du Guide de la pourvoirie est maintenant disponible. Imprimé à 20 000 exemplaires, il s’agit d’un outil incontournable pour planifier vos prochaines escapades en pourvoirie. Le guide présente 330 destinations, regroupées par région touristique. Vous trouverez aussi des renseignements sur les espèces disponibles, les services, les types d’hébergement, et plus. Tous ceux et celles qui se procureront le Guide pourront participer au concours, avec plus de 20 000$ en prix. Le guide est disponible en version imprimée, au coût de 5,95$ plus taxes, chez les principaux détaillants de chasse et pêche, dont Canadian Tire, et dans les salons de chasse, pêche et plein air. Pour en savoir plus: www.guidedelapourvoirie.com.