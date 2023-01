Nickelback va répéter au Centre Vidéotron

Vingt-quatre heures après avoir dévoilé qu’il donnera le coup d’envoi de sa tournée nord-américaine 2023 au Centre Vidéotron, le groupe Nickelback annonce qu’il s’installera à Québec durant quelques semaines au printemps pour y tenir des répétitions.

• À lire aussi: Nickelback lance sa tournée au Centre Vidéotron

Les rockeurs canadiens se serviront du Centre Vidéotron comme salle de répétition du spectacle de la tournée Get Rollin' durant les semaines précédant le concert du 12 juin, apprend-on dans un communiqué qui ne précise cependant pas quand Nickelback débarquera dans la capitale.

La bande de Chad Kroeger fera donc les choses en grand pour marquer sa première visite à Québec depuis leur concert au Festival d’été, en 2007.

Ce sera la quatrième fois depuis son ouverture, en 2015, que le Centre Vidéotron recevra les répétitions d’une tournée d’envergure. En 2018 et en 2019, les grandes vedettes Paul McCartney et Céline Dion s’y étaient installées avant la mise en branle de leurs tournées Freshen Up et Courage. L’an dernier, la formation Pearl Jam s’était aussi servie de l’amphithéâtre pour se réchauffer avant de prendre la route.