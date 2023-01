René Simard recherche «son» Pugsley

Après quelques mois de recherches, René Simard peine toujours à trouver l’interprète de Pugsley pour sa comédie musicale La Famille Addams. Le metteur en scène convie aujourd’hui les adolescents du Québec en audition pour compléter la distribution du spectacle.

« Où se cache mon Pugsley ? » lance en riant René Simard.

Depuis novembre, quelque 500 artistes ont été reçus en audition afin de bâtir la distribution de la comédie musicale, attendue sur nos scènes à compter de l’automne prochain. Sa Mercredi a rapidement été trouvée en Alexandra Sicard. Et ses parents, Morticia et Gomez Addams, ont chacun leurs interprètes, dont l’identité sera dévoilée prochainement.

Mais le cadet de la famille Addams demeure « difficile » à trouver, selon le metteur en scène. D’où l’idée d’ouvrir son processus d’auditions, le rendant accessible aux jeunes garçons du public. Pas besoin, donc, de faire partie d’une agence artistique ou encore d’avoir sa carte de membre de l’UDA pour tenter sa chance.

Dénicher de nouveaux talents

Ce concept « d’auditions ouvertes » avait été préconisé par Serge Postigo en 2015 afin de dénicher « sa » Mary Poppins, suscitant l’ire de quelques membres de la colonie artistique. René Simard croit toutefois que son initiative sera mieux reçue aujourd’hui.

« C’est un procédé qui a fait ses preuves ; il nous a permis de découvrir des artistes formidables comme Joëlle Lanctôt, par exemple. Ça montre à quel point c’est important d’ouvrir la porte à des gens qui n’ont pas l’opportunité de montrer leur talent », plaide-t-il.

La chasse est donc officiellement ouverte pour trouver l’interprète de Pugsley. Quiconque paraissant avoir entre 12 et 14 ans et possédant des aptitudes en chant, en jeu et en danse peut soumettre sa candidature selon les modalités détaillées sur la page Facebook du spectacle.

« Je ne cherche évidemment pas des artistes d’expérience. La voix est très importante, mais le potentiel en jeu et en danse aussi », résume René Simard.

Les candidats retenus seront conviés aux auditions à Montréal les 11 et 12 février, puis à Québec, les 17 et 18.

La comédie musicale La Famille Addams sera présentée à l’Espace St-Denis de Montréal à compter du 17 octobre 2023, puis à la Salle Albert-Rousseau de Québec Fêtes 2024.