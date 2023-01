Sophie Prégent quittera la présidence de l’UDA ce printemps

Sophie Prégent ne sollicitera pas de nouveau mandat à la tête de l’Union des artistes (UDA), syndicat que la comédienne préside depuis 2013.

«Je suis de celles qui croient que le mouvement, l’action et la passation des pouvoirs [sont de bonnes choses]. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de s’installer à la présidence de l’Union des artistes. Ça doit constamment être en mouvement, les autres artistes doivent aussi se sentir interpelés, s’impliquer, alors je prêche par l’exemple. Je ne collerai pas dans mes fonctions et dans mon siège de présidente», a dit Mme Prégent en entrevue à LCN, mardi après-midi.

Celle qui s’implique depuis 2006 au sein de l’UDA dit qu’elle «va rester proche de l’Union» et collaborera avec son successeur. Elle souhaite même demeurer membre du conseil d’administration de l’UDA à titre d’administratrice.

