Thaïlande: plus d'une tonne de méthamphétamine saisie en moins d'une semaine

Plus d'une tonne de méthamphétamine a été saisie en moins d'une semaine par la police thaïlandaise, a rapporté cette dernière mardi, alors que la Thaïlande a vu le trafic de drogue augmenter depuis la réouverture de ses frontières.

Cette prise survient après une recrudescence des affrontements entre la police et les contrebandiers dans les arrière-pays reculés du nord du royaume, régions qui constituent depuis longtemps une plaque tournante des stupéfiants.

Après un signalement, la police a arrêté 10 ressortissants thaïlandais dans une succession de perquisitions dans le nord et le sud du pays.

«Certaines de ces drogues ont été conservées pendant un certain temps avant d'être transportées vers les provinces les plus au sud, et elles étaient censées être expédiées ensuite vers d'autres pays», a décrit Chinnapat Sarasin, chef adjoint de la police nationale thaïlandaise.

Selon lui, la Thaïlande est «entourée de pôles de fabrication de drogues», mais la pandémie de COVID-19 a empêché les contrebandiers de faire circuler leurs marchandises.

«Maintenant que le pays a été rouvert, les produits accumulés sont simplement expédiés sans interruption», a-t-il affirmé.

Un gang transnational de trafiquants de drogue est à l'origine de ce trafic illicite, a ajouté la police dans un communiqué.

731 kg de méthamphétamine, aussi appelée crystal meth, ont été saisis lors de deux premières descentes effectuées dans les provinces de Phatthalung (sud) et Surat Thani (sud).

Sur la base de renseignements, des policiers ont arrêté jeudi trois hommes après la découverte de 688 kg de cette substance dans trois véhicules, introduite selon eux clandestinement dans le nord-est du pays avant d'être transportée vers le sud. Après avoir trouvé 43 kg de stupéfiants, la police a aussi interpellé quatre autres personnes qui utilisaient l'application de messagerie LINE, populaire en Thaïlande, pour vendre la drogue.

Un autre homme a été arrêté dimanche dans la province de Chiang Rai (nord) alors qu'il s'apprêtait à transporter vers le sud quelque 300 kg de crystal meth dissimulés dans des sachets de thé.

Enfin, quelque 114 kg de drogue ont été saisis dans les province de Nakhon Sawan (centre) et Patum Thani (centre) et deux hommes ont été arrêtés.

Plus d'un milliard de doses de méthamphétamine ont été saisies à travers toute l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Est en 2021, selon un rapport des Nations unies.