Un salaire à 6 chiffres par jour pour un ex-cadre de chez Disney

Un ancien cadre chez Disney aurait touché un salaire à six chiffres par jour pendant ses trois mois en poste, sans compter les compensations associées à son départ.

Au total, George Morrell a reçu 8,3 millions $ US (11 millions $ CAD) en salaire et bonus pendant ses trois mois dans l’entreprise et 5 mois de paie, d’après CNN Business. Morrell faisait environ 150 000 $ (un peu plus de 200 500 $ CAD) par jour.

Une source chez Disney a cependant révélé à CNN que Morrell avait obtenu 2 millions de moins que les 8,3 millions rapportés.

Cette somme comprend 537 438 $ US (718 000 $ CAD) pour reloger sa famille à Londres en entrée de poste, et 500 000 $ US (668 000 $ CAD) pour les reloger, après son départ.

Non compris dans les avantages chiffrés qu’a reçus Morrell, on compte également la maison qu’avait acquise l’ex-cadre pour 4,5 millions $ et que Disney a rachetée à son prix initial, prévoyant d’amortir une perte de valeur éventuelle.

Morrell va également recevoir 4 millions additionnels dans l’année fiscale qui se terminera le 1er octobre, payés par Disney pour rembourser le bonus qu’il aurait dû recevoir pour l’année 2022.

La compensation totale devrait s’élever à 10,3 millions $ US (13 millions $ CAD).

Geoff Morrell était devenu chargé d'affaires corporatives chez Disney le 24 janvier 2022 et son départ avait été annoncé en avril de la même année.