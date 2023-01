Les pourvoiries, des destinations pour motoneigistes

Depuis fort longtemps, les pourvoiries du Québec offrent des services aux motoneigistes. Pour vous donner un exemple de ce qu’il est possible d’avoir comme séjours et services, j’ai choisi de vous présenter la Pourvoirie du Lac Blanc, située à Saint-Alexis-des-Monts.

« Nous avons débuté en pourvoirie il y a 27 ans. Dès le départ, nous avions une clientèle européenne qui s’intéressait à la motoneige », d’expliquer le propriétaire Gaston Pellerin.

« Avec les années, nous nous sommes impliqués dans le milieu de la motoneige, allant même jusqu’à créer “la Trail à Gaston”. Elle part de la réserve faunique de Mastigouche et amène les motoneigistes dans la cour de l’Auberge. Nous travaillons en collaboration avec le Club motoneige Mastigouche.

« Je vous dirais que la majorité des sentiers de la région mènent chez nous puisque les motoneigistes peuvent nous rejoindre via les sentiers locaux 319, 350 et 349. Nous sommes à cheval sur les régions de la Mauricie et de Lanaudière. Nous pouvons accueillir plus de 200 personnes et leur offrir les services qu’ils recherchent. »

Sur le site de la pourvoirie, vous pouvez profiter des services de restauration, d’hébergement, de la piscine intérieure, des excursions de pêche blanche et de randonnée en traîneau à chiens.

« Nous voulons offrir le maximum aux gens qui nous visitent pour que leur expérience soit à la hauteur de leurs attentes, raconte le proprio. Avec le temps, nous avons développé notre offre avec un service de location de motoneiges, incluant tous les vêtements, et plus, pour les gens qui voudraient s’initier à ce loisir hivernal unique.

« Nous avons bâti un mini-circuit de 140 kilomètres. Notre flotte compte 27 machines. Nous croyons à cette activité hivernale qui représente beaucoup pour nous en termes de retombées financières. C’est la même chose pour toutes les autres pourvoiries du Québec qui offrent des services aux motoneigistes.

Photo fournie par la Pourvoirie du lac Blanc

« Le Québec, avec son réseau de sentiers et tous les bénévoles des clubs qui y travaillent, est véritablement le pays de la motoneige. »

Pour en savoir plus sur les forfaits offerts et tous les autres services, vous pouvez téléphoner directement à la pourvoirie au (819)265-4242 ou visiter le site www.pourvoirielacblanc.com.

Partout au Québec

L’exemple que je vous ai présenté avec la Pourvoirie du Lac Blanc se retrouve un peu partout, dans plusieurs régions du Québec. Plus d’une centaine de pourvoiries sont là pour vous offrir des services d’hébergement, d’essence, d’activités guidées de découvertes et plus, sans oublier la restauration.

Les pourvoyeurs connaissent très bien leur territoire. Ils sont en mesure de vous le faire découvrir via des randonnées organisées ou encore, si vous êtes à la recherche de sensations fortes, vous pourrez vous adonner au hors-piste chez plusieurs d’entre eux.

Une des belles façons de résumer la situation, c’est de vous donner des chiffres qui veulent tout dire sur les services que les pourvoiries peuvent offrir aux motoneigistes.

Ainsi, 46 pourvoiries dans 13 régions du Québec offrent des services aux motoneigistes. Pour les randonnées guidées, 34 pourvoiries dans 11 régions sont à la disposition des motoneigistes qui désirent faire des découvertes durant leur séjour.

Dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, Baie-James, Côte-Nord, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Québec/Charlevoix, Outaouais et Saguenay–Lac-Saint-Jean, 14 pourvoiries offrent des randonnées de motoneige en hors-piste.

Au total, 67 pourvoiries sont des relais de motoneige, dans 11 régions du Québec. Les relais sont une distinction offerte aux pourvoiries qui offrent des services de restauration et de carburant. De plus, ces pourvoiries garantissent un accès direct balisé vers les sentiers locaux ou provinciaux. Ce sont de super endroits pour s’arrêter pour une pause ou encore pour débuter une escapade à motoneige.

Pour les débutants aussi

Si vous êtes novices et que vous voulez découvrir le monde de la motoneige, vous pouvez profiter d’un séjour dans une des 31 pourvoiries qui offrent la location de motoneiges. Elles sont situées dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, Baie-James, Côte-Nord, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Québec/Charlevoix, Outaouais et Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Un séjour en pourvoirie représente une expérience en nature unique. Les pourvoiries offrent une multitude de possibilités, qui peuvent être un séjour en chalet avec de la pêche blanche ou encore en auberge avec une balade en traîneau à chiens.

Pour découvrir la pourvoirie qui vous conviendra, vous pouvez vous rendre sur le site www.pourvoiries.com, sous l’onglet motoneige.

EN BREF

LES CONDITIONS DE SENTIERS

Les dernières chutes de neige qui sont tombées sur le Québec ont grandement modifié l’état du réseau de sentiers. En vous rendant sur le site de Fédération des clubs de motoneigistes du Québec au www.fcmq.qc.ca, vous allez vite constater sur la carte des conditions de sentiers que la très grande majorité des sentiers sont ouverts et offrent très souvent des conditions parfaites. Les fermetures sont limitées à quelques petits secteurs. Cependant, les cours d’eau peuvent poser problème à plusieurs endroits. Il devient donc impératif de bien consulter la carte ou encore l’application iMotoneige, avant de planifier une randonnée. Enfin, la saison a pris son envol.