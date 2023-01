Le poulet à son plus bas prix chez deux épiciers

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 26 janvier au 1er février 2023

Cette deuxième moitié du mois de janvier est plutôt intéressante côté rabais ! Les poitrines désossées sont encore à leur plus bas, cette fois chez Maxi, tout comme les poulets entiers à 1,74 $/lb chez Super C : ça vaut vraiment la peine !

Les champignons sont de nouveau à prix d’ami à 0,94 $ la barquette chez Super C et ça m’a donné envie de vous parler un peu de leur conservation. Parce que ça nous est tous arrivé d’en acheter et que, le moment venu de les cuisiner, ils aient la mine basse !

Ce qu’il faut comprendre, c’est que les fruits et les légumes sont vivants et qu’ils « respirent » (c’est très bon signe en fait !). Mais plus ils respirent, moins longtemps ils se conservent... et les champignons sont parmi ceux qui le font le plus. Comment fait-on pour prolonger leur durée de vie ? La première étape, c’est d’enlever la pellicule plastique qui les recouvre au retour de l’épicerie : elle étouffe les champignons, enferme l’humidité qu’ils rejettent, et ça crée de la condensation et de la moisissure rapidement. On évite tout ce qui est complètement hermétique et on privilégie un contenant dans lequel ils sont le plus possible en contact avec l’air. Un autre bon truc, c’est de les déposer sur un linge (ou un essuie-tout) sec, qui absorbera l’excédent d’humidité... et qu’on changera au besoin !

En passant, les côtes levées de flanc de porc sont à 2,77 $/lb chez Super C et celles de dos de porc à 3,49 $/lb chez IGA : c’est un bon moment pour commencer vos achats pour le Super Bowl. La planification, c’est souvent la clé pour économiser !

Bonne semaine !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

POULET SAUCE CRÉMEUSE AUX POIREAUX ET AUX CHAMPIGNONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

4 poitrines de poulet désossées, sans la peau

4 c. à thé d’huile d’olive

2 petits poireaux, les parties blanches et vert pâle seulement, coupés en tranches fines

2 gousses d’ail, hachées

1 paquet de champignons (227 g), coupés en quartiers

1⁄3 tasse de vin blanc sec

1 tasse de crème à cuisson 15 %

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

sel et poivre

PRÉPARATION

Saler et poivrer les poitrines de poulet. Dans un grand poêlon, chauffer la moitié de l’huile à feu moyen vif. Ajouter le poulet et cuire 2 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Déposer le poulet sur une plaque de cuisson ou dans un plat allant au four, et poursuivre la cuisson au four préchauffé à 350 °F pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que le poulet ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur. Mettre le poulet dans une assiette et couvrir de papier d’aluminium, sans serrer.

Entre-temps, dans le poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu moyen. Ajouter le poireau et l’ail, et cuire 5 minutes en brassant de temps à autre. Ajouter les champignons et poursuivre la cuisson, en brassant, 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils commencent à dorer. Saler et poivrer. Verser le vin blanc en raclant le fond du poêlon et cuire de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le liquide se soit presque entièrement évaporé. Ajouter la crème et la moutarde, et mélanger pour bien enrober les ingrédients. Cuire 2 minutes ou jusqu’à ce que la crème ait légèrement réduit et que la sauce ait épaissi. Déposer le poulet réservé dans le poêlon et arroser de la sauce.

BON À SAVOIR !

Comme vous aurez aussi besoin d’une livre de poulet pour les bols de courgettes en lunch, vous pourriez tout de suite la faire cuire. Si désiré, servir sur du riz (vous pourriez d’ailleurs en faire cuire assez pour aussi accompagner le sauté de crevettes).

MARDI

SOUPE DE TORTELLINIS AUX SAUCISSES ET AUX CHAMPIGNONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 10 min

Cuisson : 18 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

3⁄4 lb de saucisses italiennes, la peau enlevée

1 paquet de champignons (227 g), coupés en tranches

2 carottes, coupées en petits dés

1 oignon, haché finement

2 gousses d’ail, hachées finement

1 c. à thé d’origan séché

1 c. à soupe de farine

6 tasses de bouillon de poulet à teneur réduite en sel

1 paquet de tortellinis frais au fromage (350 g)

2 tasses de jeunes épinards

2 c. à soupe de basilic frais, haché (facultatif)

parmesan, râpé (facultatif)

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter la chair des saucisses et cuire, en la défaisant à l’aide d’une cuillère de bois, 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Ajouter les champignons, les carottes, l’oignon, l’ail et l’origan, et poursuivre la cuisson 5 minutes en brassant. Saler et poivrer.

Réduire le feu à moyen. Ajouter la farine dans la casserole et cuire 1 minute, en brassant sans arrêt. Verser le bouillon et porter à ébullition en raclant le fond de la casserole avec la cuillère. Réduire le feu, ajouter les tortellinis et cuire de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient al dente. Ajouter les épinards et cuire 1 minute ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli. Au moment de servir, parsemer du basilic et de parmesan râpé, si désiré.

BON À SAVOIR !

Les saucisses en rabais cette semaine sont un assortiment de saveurs. N’hésitez pas à combiner les saucisses italiennes avec une autre variété !

MERCREDI

SAUTÉ DE CREVETTES ET DE COURGETTES AU CARI

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 courgettes, coupées en deux sur la longueur, puis en tranches de 5 mm d’épaisseur

1 gousse d’ail, hachée finement

1 c. à thé de poudre de cari

1⁄2 c. à thé de curcuma moulu

1⁄2 c. à thé de paprika

1⁄4 tasse d’eau

1 lb de grosses crevettes décortiquées et déveinées

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les courgettes, l’ail, le cari, le curcuma et le paprika. Saler et poivrer. Cuire 5 minutes en brassant de temps à autre. Ajouter l’eau, couvrir le poêlon et poursuivre la cuisson 5 minutes ou jusqu’à ce que les courgettes soient tendres, mais encore croquantes (remuer à mi-cuisson). Retirer le couvercle et ajouter les crevettes. Cuire, en brassant, de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que les crevettes soient rosées. Servir avec du riz, si désiré.

JEUDI

FRITTATA COURGETTES, TOMATES ET PARMESAN

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 courgette, coupée en deux sur la longueur, puis en tranches de 5 mm d’épaisseur

1 gousse d’ail, hachée finement

1 tasse de jeunes épinards

8 œufs

1⁄4 tasse de lait

1 c. à thé d’origan séché

1⁄3 tasse de parmesan, râpé

1 tasse de tomates raisins

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un poêlon de 23 ou 25 cm de diamètre, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les courgettes et l’ail, et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli. Ajouter les épinards et poursuivre la cuisson 1 minute.

Entre-temps, dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger les œufs, le lait et l’origan. Saler et poivrer. Verser sur la préparation de légumes. Parsemer du fromage et garnir des tomates raisins. Cuire à feu moyen-doux 7 minutes ou jusqu’à ce que le dessous et les côtés de la frittata soient fermes et que le dessus soit encore légèrement coulant.

Poursuivre la cuisson sous le gril préchauffé du four 2 minutes ou jusqu’à ce que le dessus de la frittata soit doré.

VENDREDI

COURGETTES FARCIES DI SABRINA

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

4 courgettes

2 saucisses, les boyaux retirés

1 c. à soupe de graines de fenouil

2 gousses d’ail, hachées

3 tomates, en dés

1⁄2 tasse de fromage mozzarella, râpé

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 350 °F. Laver les courgettes, couper les extrémités en les gardant entières, vider l’intérieur des courgettes à l’aide d’une cuillère ou d’un vide-cœur de pomme.

Dans une poêle, faire cuire la chair à saucisse, les graines de fenouil, les gousses d’ail et le tiers des tomates. Une fois le tout cuit, ajouter la mozzarella et farcir les courgettes de ce mélange.

Déposer les courgettes dans un plat allant au four, ajouter un peu d’eau, un filet d’huile d’olive et le reste des tomates. Recouvrir. Enfourner 20 min.

BON À SAVOIR !

En évidant vos courgettes, ne jetez surtout pas la chair ! Vous pourriez en ajouter une partie à la farce, mais aussi en réserver pour les muffins en collation (dans tous les cas, assurez-vous de bien la hacher). Quant aux tomates, vous pouvez évidemment les remplacer par des tomates raisins. Une vingtaine devraient faire l’affaire (environ une livre).

LUNCH

COURGETTES AU POULET, PESTO ET TOMATES

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 8 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées finement

1 lb de poulet, coupé en cubes de 2 cm x 2 cm

1⁄2 tasse d’amandes, grossièrement hachées

4 courgettes moyennes, taillées en spirales

1⁄2 tasse de pesto

1 tasse de tomates raisins, coupées en deux

Sel et poivre noir du moulin

PRÉPARATION

Chauffer l’huile d’olive dans une poêle antiadhésive à feu moyen vif. Mettre l’ail et cuire pendant 30 secondes.

Ajouter le poulet. Saler et poivrer et cuire jusqu’à ce qu’il soit doré et entièrement cuit. Réserver dans un bol.

Essuyer la poêle, la remettre sur le feu et y faire dorer les amandes. Réserver.

Déposer les spirales de courgettes dans la poêle et cuire environ 2 minutes en mélangeant délicatement. Elles doivent être chaudes et légèrement cuites.

Ajouter le pesto, le poulet et les tomates. Assaisonner et garnir d’amandes grillées au service.

BON À SAVOIR !

Si vous n’avez pas de coupe-spirales, coupez simplement vos courgettes en juliennes. Si vous avez du poulet déjà cuit, utilisez-le !

COLLATION

MUFFINS AUX COURGETTES ET AUX CAROTTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 12

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

2 tasses de farine

1⁄2 tasse de sucre

2 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1⁄2 c. à thé de cannelle

1⁄2 c. à thé de gingembre moulu

1⁄2 c. à thé de sel

1 œuf

1⁄2 tasse de jus d’orange

1⁄2 tasse de lait

1⁄4 tasse d’huile végétale

1 c. à thé de vanille

1 petite courgette, râpée

1 petite carotte, râpée

PRÉPARATION