Meurtre de 4 étudiants dans l’Idaho: le suspect a passé une entrevue pour un emploi dans la police peu avant les meurtres

L’homme accusé d’avoir tué quatre étudiants universitaires dans l’Idaho en les poignardant en novembre dernier a passé une entrevue pour un emploi au sein du service de police de Pullman, dans l’État de Washington, dans les mois qui ont précédé les meurtres.

• À lire aussi: Qui est Bryan Kohberger, accusé du meurtre de quatre étudiants dans l’Idaho?

• À lire aussi: Meurtre sordide de quatre étudiants: un suspect arrêté

Des échanges de courriels obtenus par le New York Times révèlent que Bryan Kohberger a envoyé, le 12 avril 2022, un message au chef de police de l’époque, dont l’objet était «Merci», après son entrevue pour un poste d’assistant à la recherche.

«Chef Jenkins, ce fut un immense plaisir de vous rencontrer aujourd’hui et de partager mes idées et mon enthousiasme concernant le poste d’assistant à la recherche pour la sécurité publique. J’espère avoir de vos nouvelles bientôt», a écrit le suspect dans le courriel consulté par le New York Times.

L’ancien chef de police, Gary Jenkins, a confirmé à People qu’il a rencontré Bryan Kohberger «dans le cadre d’une entrevue pour un poste d’assistant à la recherche de niveau doctoral pour la Sécurité publique au service de police de Pullman».

Il a toutefois refusé de confirmer à People si l’homme accusé des meurtres a obtenu le poste ou non «en raison des restrictions imposées dans l’ordonnance de non-publication émise par la cour».

Au moment de l’envoi des courriels, en avril 2022, Bryan Kohberger terminait une maîtrise à l’Université DeSales en Pennsylvanie, rapporte People.

Il a ensuite déménagé dans la ville de Pullman, dans l’État de Washington, où il a commencé un doctorat en criminologie et droit criminel à l’université de l’État de Washington, en août 2022.