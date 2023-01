Nouvelle alliance entre Félix Auger-Aliassime et Renault

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est devenu cette année l’un des trois nouveaux «ambassadeurs» issus du tennis à s’associer au fabricant automobile Renault et affiche déjà le logo de l’entreprise sur ses chandails durant ses matchs.

Commanditaire de premier plan du tournoi de Roland-Garros, Renault a confirmé le tout plus tôt cette semaine, les deux autres athlètes choisis étant la joueuse néerlandaise en fauteuil roulant Diede de Groot et le Français Luca Van Assche. Tout comme ceux-ci, «FAA» soutiendra les initiatives menées par la compagnie pour promouvoir un meilleur accès au sport, a-t-elle indiqué par voie de communiqué.

Le détenteur du septième rang mondial de l’ATP a ainsi participé aux Internationaux d’Australie en arborant un logo au bas de la manche droite de son chandail. Il a justifié son choix en évoquant notamment un programme mis sur pied par le fabricant pour encourager la pratique du sport par les jeunes; en octobre, l’entreprise a inauguré trois terrains refaits à neuf en sol français.

«Je suis fier d’être associé à Renault, car nous partageons les mêmes ambitions et valeurs, a indiqué Auger-Aliassime, tel que diffusé sur le site de son nouveau partenaire. L’initiative Give Me 5 se concentre à promouvoir le tennis dans des quartiers jugés prioritaires, donc c’est une cause qui me tient à cœur. Nous travaillerons ensemble pour étendre tout cela ailleurs.»

«Mis à part leur talent sportif, leur ouverture d’esprit et leur engagement à l’égard des valeurs humaines défendues par Renault nous ont incités à joindre nos forces», a ajouté le directeur responsable du marketing de la compagnie, Arnaud Belloni.

Auger-Aliassime, 22 ans, est considéré comme l’une des étoiles montantes du tennis, d’autant plus qu’il a décroché quatre titres du circuit de l’ATP en 2022, en plus d’aider le Canada à gagner la dernière Coupe Davis. Quelques noms importants de l’entrepreneuriat se sont liés à lui dans les récentes années, dont Maxi et Adidas.