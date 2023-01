Quelles sont les régions concernées par la tempête de neige qui arrive?

La bordée de neige qui affecte le sud du Québec dès mercredi soir se transformera en tempête hivernale au fur et à mesure que le système dépressionnaire progresse vers les secteurs du centre et de l’est de la province.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour l’Outaouais et les secteurs de la vallée du fleuve Saint-Laurent, l’Estrie et la Beauce jusqu’à la pointe gaspésienne et l’extrême nord-est du Québec.

Dans le Grand Montréal, les premiers flocons de neige commenceront à tomber en début de soirée, mais les précipitations devraient baisser en intensité au courant de la journée de jeudi, lorsque la neige aura laissé au sol des accumulations de 15 à 25 centimètres.

L’heure de pointe matinale sera difficile jeudi sur les routes de la métropole québécoise, en raison de la neige abondante et de la poudrerie que ne manqueront pas de causer des vents modérés par moments.

La région de Québec, la Mauricie et la Beauce recevront autant de neige accompagnée en revanche par des vents forts de 60 km/h avec de la poudrerie, ce qui rendra les déplacements difficiles sur les routes, met en garde l’agence fédérale.

La situation sera plus compliquée dans l’est de la province où l’avertissement de tempête hivernale est en vigueur, alors que des accumulations de 30 centimètres de neige seront accompagnées par des vents forts avec des rafales de 70 km/h durant la journée de jeudi.