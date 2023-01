Relations internationales: la caquiste Caroline St-Hilaire pourrait être nommée à Barcelone

Le gouvernement Legault envisage sérieusement de nommer la candidate-vedette caquiste défaite dans Sherbrooke, Caroline St-Hilaire, au poste de déléguée du Bureau du Québec à Barcelone, a appris notre Bureau parlementaire.

• À lire aussi: Labrie résiste à St-Hilaire dans Sherbrooke

Sa nomination par le Conseil des ministres pourrait être officialisée dans les prochains jours, selon une de nos sources.

Au cabinet du premier ministre, on refuse de confirmer l’information, sans toutefois la nier.

Contactée par notre Bureau parlementaire, la principale intéressée a fait de même, sans commenter davantage. «J’ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de gens depuis l’élection... Pour l’instant, je n’ai rien à confirmer ou infirmer», a indiqué Mme St-Hilaire, dans un texto.

Rien d’officiel

Le poste de déléguée du Bureau du Québec à Barcelone était occupé jusqu’en octobre dernier par Isabelle Dessureault, qui est depuis devenue cheffe de poste aux États-Unis pour le ministère des Relations internationales du Québec.

L’intérim est assuré depuis quatre mois par l’actuel directeur et chef de poste désigné du Bureau du Québec à Barcelone, Maël Solen Picard.

Dans l’entourage du premier ministre, on assure qu’il n’y a encore rien de définitif ni d’officiel quant à la personne qui pourrait être nommée dans la capitale de la Catalogne. Des discussions seraient toujours en cours.

L’ancienne mairesse de Longueuil et ex-députée bloquiste, qui avait abandonné son rôle d’analyste politique à La Joute en décembre 2021 pour se joindre à un cabinet de relations publiques, a tenté, mais sans succès, de se faire élire dans Sherbrooke sous la bannière caquiste, le 3 octobre dernier.

Alors que plusieurs s’attendaient à une lutte serrée, la députée solidaire Christine Labrie a finalement été réélue avec près de 2500 votes d’avance sur Mme St-Hilaire.

Nominations partisanes

Lors du précédent mandat de la CAQ, c’est plutôt le conjoint de Mme St-Hilaire, Maka Kotto, qui avait fait les manchettes, en raison des pressions effectuées par la ministre de la Culture de l’époque, Nathalie Roy, qui voyait l’ex-élu bloquiste et ex-ministre péquiste au poste de directeur général du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec. La nomination de celui qui est aussi chroniqueur au Journal ne s’est finalement jamais concrétisée et le processus a dû être repris une deuxième fois.

Les partis d’opposition avaient alors dénoncé ce qu’ils estimaient être un autre cas de nomination partisane, alors que François Legault, avant de devenir premier ministre en 2018, avait souvent répété qu’avec la CAQ, ce serait fini les «petits amis» nommés par le parti au pouvoir.

Depuis, une dizaine de personnes proches de la CAQ, des employés politiques et d’ancien candidats, entre autres, ont été nommés par le gouvernement Legault à des postes clés.

L’automne dernier, une autre candidate d’envergure défaite le 3 octobre, Audrey Murray (Maurice-Richard) a accédé à un poste de sous-ministre au Tourisme.

Au gouvernement, on se défend en assurant que toutes les nominations sont d’abord basées sur la compétence. «C'est le critère numéro 1», a-t-on assuré à notre Bureau parlementaire.

- Avec la collaboration de Rémi Nadeau