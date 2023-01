Un gourou canadien inculpé pour agressions sexuelles sur des adeptes

Le Canadien John de Ruiter, chef autoproclamé d’une communauté spirituelle millionnaire de l’ouest du pays, a été inculpé pour plusieurs agressions sexuelles sur des adeptes, a annoncé la police.

L’homme de 63 ans a été arrêté et inculpé samedi pour quatre agressions survenues entre 2017 et 2020, selon un communiqué de la police de la ville d’Edmonton dans la province canadienne de l’Alberta diffusé cette semaine.

« L’accusé a informé certaines femmes membres du groupe qu’un esprit lui avait ordonné d’avoir des relations sexuelles avec elles » a détaillé la police.

Il leur aurait expliqué qu’en ayant des relations sexuelles avec lui, elles pourraient atteindre « l’illumination spirituelle », peut-on encore lire dans le communiqué.

La police estime qu’il pourrait y avoir d’autres victimes et les encourage à venir porter plainte.

Contacté par l’AFP, l’entourage de John de Ruiter n’a pas fourni de commentaire dans l’immédiat. Mais selon la porte-parole de John de Ruiter, Zaba Walker, citée par la BBC, ce dernier a l’intention de « contester vigoureusement ces accusations devant un tribunal ».

Entre 2007 et 2021, il a dirigé une organisation appelée College of Integrated Philosophy ou Oasis Group. Depuis, John de Ruiter, qui s’est rendu célèbre par son regard perçant qu’il utilise pour fixer ses adeptes pendant de longues minutes, continue d’offrir des rencontres aux fidèles à Edmonton et notamment des « retraites spirituelles ».

Déjà épinglé par un article du journal canadien Globe and Mail en 2017 pour ses nombreuses relations sexuelles avec des fidèles, ce dernier indiquait sur son site « ne pas utiliser le sexe comme moyen de contrôle ou de soumission sur qui que ce soit ».