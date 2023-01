Une expérience unique

Photo fournie par Les Glissades Tewkesbrury

Les Glissades Tewkesbury, qui se vantent d’offrir les plus hautes (50 mètres [165 pieds] de dénivelé vertical) et les plus longues pistes de glisse sur tube de la région, viennent d’ajouter de nouvelles pistes pour porter leur total à 18. Parmi les plus populaires, notons la Guinness, la plus haute au monde (104,6 mètres de hauteur et 600 mètres de longueur), une piste très technique qui, par temps froid, avoisine la vitesse de la luge olympique. Situées à 30 minutes de Québec et en opération depuis 1998, les Glissades Tewkesbury sont l’affaire, depuis 2016, de trois jeunes entrepreneurs d’une même famille (frères et sœurs) qui ont pris la relève de leur père. Les voici, de gauche à droite : Tristan, Magali et Pier-Loup Roberge. lesglissadestewkesbury.com

Patrice au Musée

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) m’annonce la nomination de Patrice Savoie (photo) au poste de directeur général adjoint, qui permettra au Musée d’aller plus loin dans la concrétisation des éléments phares de sa planification stratégique centrée sur des valeurs d’accessibilité, de performance et d’innovation, une vision en évolution constante. Après plus de cinq ans chez Les Violons du Roy, dont trois à la tête de l’organisation, conjointement avec Laurent Patenaude, Patrice Savoie a piloté des projets d’envergure tels qu’une première tournée en Asie à l’automne 2019.

Clin d’œil

Jacques Falardeau (photo), fier retraité de Structure d’Acier Orléans, est bénévole à la Conférence Saint-Vincent de Paul de L’Ancienne-Lorette depuis au moins 25 ans. Apprécié de tout le monde, il est un peu l’homme à tout faire de la Conférence avec ses multiples talents de bricoleur. Si vous le croisez aujourd’hui, souhaitez-lui bonne fête. Il a 79 ans.

Anniversaires

René-Charles Dion Angelil (photo), fils de Céline Dion et René Angelil, amateur de hockey, de golf et de poker, 22 ans... Andrée Watters, chanteuse rock (country-rock), 40 ans... Alicia Keys, chanteuse américaine, 42 ans... Charlène Lynette Wittstock, son Altesse sérénissime la princesse Charlène de Monaco, princesse consort, 45 ans... Mario Brunetta, ex-gardien de but de la LNH (1987-1990, Nordiques), technicien en architecture, 56 ans... Chris Chelios, ex-défenseur de la LNH, avec le Canadien de 1983 à 1990, 61 ans... Claude Mailhot, ex-commentateur au Réseau des sports (RDS), 75 ans.

Disparus

Le 25 janvier 2022 : Alain Dufresne (photo), 65 ans, maire de Sainte-Brigitte-de-Laval depuis le 7 novembre 2021... 2022 : Jean-Claude Corbeil (photo), 89 ans, linguiste et professeur québécois qui a conseillé le gouvernement du Québec sur sa politique linguistique... 2018 : Tommy Banks, 81 ans, pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur et sénateur canadien... 2017 : Benoît Aubin, 68 ans, journaliste émérite et chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal... 2017 : Mary Tyler Moore, 80 ans, actrice américaine dans The Mary Tyler Moore Show... 2017 : Marcel Prud’homme, 82 ans, ex-sénateur et ex-député de la circonscription de Saint-Denis... 2016 : Denise Duval, 94 ans, soprano française... 2015 : Demis Roussos, 68 ans, chanteur grec... 2014 : Vincent Joly, 83 ans, annonceur à Radio-Canada Québec... 2013 : Martial Asselin, 88 ans, avocat, sénateur et homme politique québécois... 2013 : Normand Corbeil, 56 ans, compositeur québécois... 2013 : John Wood, 62 ans, kayakiste canadien, médaillé d’argent olympique en 1976... 2011 : Audrey Best, 50 ans, l’ex-épouse de Lucien Bouchard... 2006 : Claude Gosselin, homme d’affaires de Lévis... 1990. Ava Gardner, 67 ans, actrice surnommée à Hollywood la plus belle femme au monde.