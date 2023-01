MORENCY, Jean



C'est avec énormément de tristesse que nous vous annonçons le départ subit de Jean Morency, avocat, chez Morency avocats. Lui, qui aimait tant naviguer, a largué les amarres pour une ultime destination. Il est décédé à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 23 décembre 2022, à l'âge de 76 ans. Il était l'époux de madame Carole Thibault et le fils de feu madame Madeleine Donati et de feu monsieur Louis Morency. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carole; ses deux enfants Stéphan (Élodie Gagnon) et Julie (Jérôme Pelletier); ses petits-enfants, Jules Morency, Gustave Morency, Hugo Pelletier et Charlie Pelletier; sa sœur Andrée (Jean Filion) et son frère Claude (Claire Lacombe); ses beaux-frères et belles-sœurs : Kathleen Thibault (feu Carold Kennedy), Jacques Thibault, Denis Thibault et Marie Josée Thibault (Peter Oram); ses neveux : Alain Filion, Pierre Filion, Éric Kennedy, Éric Filion, Marc Kennedy, Catherine Morency, Étienne Morency, Sarah Oram, Benjamin Oram, Isabelle Oram et David Oram ainsi que ses confrères et nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél. : 418-687-6084.