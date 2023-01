RAYMOND, Yves



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 16 décembre 2022, à l'âge de 73 ans et 7 mois, est décédé monsieur Yves Raymond, époux de madame Nicole Point, fils de feu madame Gemma Gignac et de feu monsieur Marcel Raymond. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 13 h.La mise en niche des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Nicole Point; ses enfants Isabelle (Christian Grégoire) et Éric; ses frères et sœurs : Rolande (feu Roland Richard), feu Louise (feu Guy Paradis), Marc-André (Micheline Dery), Michel (Lise Brousseau), feu Gérard (Carolle Slight), feu Raynald (France Brousseau), Carolle (feu Claude Larose) et Lyne (René Mathieu); sa belle-sœur feu Jacqueline et son beau-frère Mario; sa filleule Mylène, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.