THOMASSIN, Alfred



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 12 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Alfred Thomassin, époux de madame Lyne Godbout. Il était le fils de feu madame Marguerite Bédard et de feu monsieur Alfred Thomassin demeurait à Québec (arr. Charlesbourg).La famille vous accueilleraL'inhumation se fera au printemps 2023 au cimetière de Ste-Thérèse de Lisieux. Monsieur Thomassin laisse dans le deuil son épouse madame Lyne Godbout; ses sœurs: Rose (feu François Chalifour), Monique (feu Laurent Defois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godbout : Denis (Danielle Giroux), Martin, Rémi (Valérie Beaudin), sa filleul Ève-Marie, ses amis Laurent, Marielle, Claude, Dominique, Gilles et Sylvie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Laurette et feu Marcelle Thomassin. Un remerciement spécial au Dr Francoeur et l'équipe du personnel du module D des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca