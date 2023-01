ROBERT, Gérard-Raymond



Au Centre d'Hébergement Saint-Augustin, le 10 janvier 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gérard-Raymond (Ti-Pit) Robert, époux de madame Aline Hains. Il était le fils de feu madame Rosanna Lortie et de feu monsieur Joseph-Alfred Robert. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera leà compter de 13h30 au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Robert laisse dans le deuil son épouse madame Aline Hains ; sa fille Josée (Patrick Carmichael) ; ses petits-enfants : Philip et Laurie Carmichael ; son frère Marc (feu Lilianne Bolduc) : son beau-frère Jean-Claude Hains (feu Françoise Racine) ; sa belle-sœur Marthe Gagné (feu André Hains) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu : Estelle et Jean-Guy Robert (Ida Blais) et le beau-frère de feu : Anita, Clermont (feu Rose Lacoursière), Yolande et Gaston Hains. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise et du Centre d'Hébergement Saint-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur 2135, rue de la Terrasse-Cadieux Québec (QC) G1C 1Z2 Tel. 418 667-3910 poste 13918, fondationpausebonheur.com