LAFOND, Julienne Tremblay



Au CHSLD Le Faubourg, à Québec, le 7 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Julienne Tremblay, épouse de monsieur Ulric Lafond, fille de feu madame Hélène Cloutier et de feu monsieur Wilfrid Tremblay. Elle demeurait à Lac-Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Ulric Lafond; ses enfants : Pierre (Johanne Verret), Louis (Nancy Goulet), André, Denis (France Desmeules), François (Josée Lamarche); ses petits-enfants : Étienne, André-Simon, Olivier, Alain-Pier, Antoine, Anne-Sophie, Noémie, Charles; ses arrière-petits-enfants : Béatrice, Mathéo, Simone, Manolo, Mégane; ses frères et soeurs : Gisèle, Jean-Marc (Madeleine Tremblay), Laval (Micheline Lafond), Normand (Françoise Cloutier), Claudette (Georges-Aimé Cloutier), feu Gervais Tremblay (Lucie Bilodeau), Bernard, et Laurent (Chantale Fortin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lafond : feu Rose, feu Raymond (Noëlla Cloutier), feu Adrien (feu Gertrude Laflamme), feu Colette, Monique, feu Jean-Yves (feu Imelda Brindamour), feu Michel (Rollande Deshaies), Julien (Nicole Paquette), Jean-Louis (Gisèle Deshaies), Louise (Camille Viger), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances àLa famille adresse des remerciements sincères au personnel du 2ème étage du CHSLD Le Faubourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer du CHU de Québec, https://fpndationdechudequebec.org/dons -recherche/