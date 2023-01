PELLETIER, Vanessa



Le 24 décembre 2022 sont décédés tragiquement Vanessa Pelletier 35 ans et son fils Dylan P. Lirette 5 ans, à St-Basile-de-Portneuf.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Ils laissent dans le deuil Tristan P. Lirette, fils et frère adoré, David Lirette père des enfants. Cette immense perte laisse dans le deuil la famille de Vanessa, sa mère Lynda Drouin, son père Raynald Pelletier, son frère Maxime, sa grand-mère Rolande Pelletier et son filleul bien-aimé Lukas, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Dylan laisse également dans le deuil ses grands-parents paternels Daniel Lirette et Michèle Boissinot; ses arrière-grands-parents : Micheline Latulippe, Marie-Jeanne Lirette et Raymond Boissinot; ses oncles Jean-Simon et Stéphane.