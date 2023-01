GAUTHIER, Gisèle Bouchard



À l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le 21 janvier 2023, à l'âge de 89 ans et 8 mois est décédée madame Gisèle Bouchard, épouse de feu monsieur Roger Gauthier. Elle était la fille de feu monsieur Désiré Bouchard et de feu madame Germaine Bouchard. Elle demeurait à Saint-Irénée.Les membres de la famille recevront les condoléances à l'église de St-Irénée de 9h à 11h suivi du service religieux et l'inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieur. Madame Bouchard laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Sylvie Chevalier), Gilles (feu Lynda Chouinard), Ghislaine (Yvon Audet), Solange (Jean-Eudes Morin), Rémy (Louiselle Tremblay), Marylène (Sylvain Hudon) et Amélie (Carl Audet) ; ses petits-enfants : Louis (filleul), Valérie, Isabelle, Mathieu, Maxime, Patrice, Caroline, Guillaume, Yannick, Jason, Lydia, Pamella, Michaël, Yvan, Loni, Kéven, Anthony, Jimmy, Raphaël, Joannie, Véronique, Catherine, Alexandra, Cédrik et leurs conjoints(es); ses 32 arrière-petits-enfants ; ses frères et sœurs : feu Thérèse, feu Fernand (Immaculée), feu Florence (Feu Antoine), Léonce (Denise), feu Étienne (Gaétane), Simone (feu Éloi), Gérard (Liliane), Ghislain, Jean-Rock, Gilberte (Rémi), feu Yvon, Edgar (Monique), Florent (Nicole), Jacinthe (Alain) et Marie-France (Gaétan); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Gauthier : feu Antonia (feu Lorenzo), feu Roland (feu Marie-Paule), feu Marie-Berthe (feu Armand), feu Philippe (feu Anna), feu Paul-Étienne (feu Alice), feu Imelda (feu Gérard), feu Bernadette (feu Fernand), feu Germaine (feu Édouard), feu Émile (Ida), feu Jeannine (feu Jean-Pierre), feu Émilienne (feu Lucien), René (Yvonne), feu Lionel (Nicole), son filleul Carl, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel des hôpitaux du CIUSSS, du CLSC, de l'Agence pour vivre chez soi et le Dr Savard Dolbec pour les bons soins prodigués, leur empathie ainsi que leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation de l'Hôpital de La Malbaie formulaires disponibles à l'église ou en ligne www.fondationhopitallamalbaie.org/donnerLes funérailles seront dirigées par