GINGRAS, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Yvon Gingras, époux de madame Yolande Labrecque, fils de feu Dollard Gingras et de feu Juliette Desbiens. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Étienne. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Jacques Desormeaux), Steeven (Chantale Tremblay) et Daniel (Nathalie Lamontagne); ses petits-enfants : Claudia, Sarah, Mathieu, Samuel, Jean-Philippe et Frédéric; ses frères et soeurs : Gisèle, feu Pierre, feu Raymond (Claire Gingras) et Jean (Réjeanne Cantin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labrecque : Mariette, Lise (Léo Fournier), Lisette et Réal (Jacinthe Rhéaume); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, au 7ème étage, pour tous les bons soins prodigués à monsieur Gingras. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 29 janvier à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".