GRENIER-RODRIGUE, Lucette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Lucette Grenier, épouse de feu monsieur Albert Rodrigue. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Grenier et de feu madame Alexina Dubé. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 10h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Grenier laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Christian Giroux), Martine (Carol Paré), Manon (Steeve Dufresne) et Marc-Albert (Patricia Lévesque) ; ses petits-enfants : Geneviève (Jean-François Olivier), Maxime (Marie-Christine Beaulieu-Mailloux) et Catherine (Alex Morin-Deraiche) ; ses arrière-petits-enfants : Mia, Elliot, William, Annabelle, Émile et Juliette ; ses sœurs et son frère : Pierrette (feu Lorenzo Lévesque), Denise (feu Jean-Guy Drolet) et Armand ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs feu : Claudette et Ginette (feu Paul-Henri Noël). Un remerciement spécial à messieurs Benoît St-Pierre, infirmier et Sébastien David, inhalothérapeute du Service régional de soins respiratoires spécialisés à domicile de l'IUCPQ pour leurs bons soins prodigués. La famille tient également à remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elle a été confiée à la maisonToute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5, 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca