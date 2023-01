BIROU, Thérèse Chabot



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 25 décembre 2022, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée madame Thérèse Chabot, épouse de feu monsieur Maurice Birou, fille de feu madame Jeanne Prévost et de feu monsieur Léon Chabot. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Armand, Alice, Jeanne d'Arc, Ghislaine et René. Elle laisse dans le deuil ses neveux et ses nièces : feu Lise Chabot (Yves Sanfaçon), Serge Chabot (Lyne Carrier), Denis Chabot (Chantal Hardy), Alain Chabot et Martine Chabot, ainsi que ses petits-neveux et petites-nièces : Cathie Sanfaçon (David Brisson), Mia Sanfaçon (Martin Massie), Geneviève (Christian Turgeon), Stéfan Masson-Chabot (Anita Sanchez), Guillaume Chabot (Sabrina Fontaine), Thomas Chabot (Sophie Bouchard), Maude Chabot et Philippe Chabot, ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au Dr Nathalie Boudreault et au personnel de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.