LEBEL, Ghislaine



À son domicile, le 14 janvier 2023, est décédée subitement à l'âge de 77 ans et 2 mois, Mme Ghislaine Lebel, fille de feu M. Adalbert Lebel et de feu Mme Blanche St-Pierre. Elle demeurait à La Pocatière, native de Saint-Pacôme, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 11 h à 15 h., suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la sœur de Marcel (Pâquerette Lévesque), Nicole (Rytcher Meunier), Réjean (Francine Bélanger), feu Benoit (Huguette Lavoie) (Lionel Chamberland), feu Bernard. Sont aussi attristés par son départ ses neveux et nièces ainsi que leur conjoint : Martin, feu Pascal et Sonia Lebel, Steve, Lily et Maud Meunier, Simon, François et Nathalie Lebel, Stéphanie, Karine et Sylvain Lebel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5. La direction des funérailles a été confiée à la