ROBERT-PAINCHAUD, Huguette



Au Centre d'Hébergement de Loretteville, le 15 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé madame Huguette Robert, épouse de feu monsieur Joseph Painchaud. Elle était la fille de feu monsieur Maurice Robert et de feu madame Georgette Guillot. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 13h. Madame Robert laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Ginette Lacasse), Michel (Danielle Thibault) et Maxim Bérubé-Thibault ; ses petits-enfants : Alexandre (Émilie Côté-Hardy), Sébastien (Geneviève Leclerc), feu Marianne, Victoria (Alexandre Drolet) ; ses arrière-petits-enfants : Khalel et Breydenn Painchaud, Nathan et Médérick Bérubé-Thibault. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Thérèse ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'Hébergement de Loretteville pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison