PRÉVOST, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 janvier 2023, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédé monsieur André Prévost, époux de madame Denise Larrivée, fils de feu madame Blanche Roy et de feu monsieur Alfred Prévost. Il demeurait à Saint-Gervais.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Nathalie (Bruno Robinson); ses petits-fils : James et Steven; ses frères et sœurs : feu Richard capucin, feu Edgar (feu Cécile Dion), feu Marie-Laure (feu Alyre Goupil), feu Louis-Philippe (feu Jeanne-Mance Goulet), feu Jean-Paul dominicain, feu Raymond (feu Margot Loyd), feu Dominique (feu Claire Breton), feu Victor (feu Evelyn Brown), feu Sylva (Thérèse Aubé), feu Laurence (feu Laval Gilbert), Hélène (feu Lucien Lemelin) et Lise (feu Léo Maher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Larrivée : feu Yves, Claude (feu Lysette Gauthier), René (Lyne Verret), Danielle (Jean-Luc Vaillancourt) et feu Lynda, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.