MORIN, Jacques



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 4 janvier 2023, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jacques Morin, époux de feu madame Micheline Vézina, fils de feu madame Adrienne Godbout et de feu monsieur Lucien Morin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h à 12 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil : son fils : Pierre (Nathalie Coulombe); ses petits-enfants : Alexandre et Gabrielle; ses sœurs : Liliane (Gérald Ménard) et Lise (feu René Bleau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Micheline Vézina; ses parents : Adrienne Godbout et Lucien Morin; sa sœur et son frère: Cécile (feu Lucien Houde) et Roger (feu Huguette Charland); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacqueline (feu Urbain Chrétien) et Jacques (feu Jeannine Pelletier). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement ainsi que le personnel de l'unité de soins au Logidor. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.