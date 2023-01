JACQUES, Laure-Anna Cliche



Au CHSLD de Beauceville, le 5 janvier 2023, à l'âge de 106 ans et 3 mois, est décédée dame Laure-Anna Cliche, épouse de feu Odina Jacques, fille de feu Joseph (Français) Cliche et de feu Angéline Lessard. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Patrice (Lise Lessard), Agathe (feu Roger Poulin), Rachel (Jean-Marie Labbé), feu Emilien, Gaétane (Henri Gagné), Diane (Patrice Tremblay); ses 14 petits-enfants ; ses 26 arrière-petits-enfants et ses 10 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Marie-Stella (feu Arthur Giguère, feu Pierre-Gérard Tardif), feu Marie-Claire (feu Jean-Thomas Jacques), Charlemagne (feu Françoise Vachon), Raymonde (Maurice Sévigny), Henri-Laval (Jeannine Lessard), Laurette (feu Raymond Lessard, Raymond Boissonneault). Elle était la belle-sœur de feu Anne-Marie Jacques (feu Arthur Gagné), feu Joseph-Vital (feu Reine Roy), feu Philippe-Auguste (feu Marie-Rose Gilbert), feu Germaine (feu Adelbert Lambert), feu Alice (feu Louis-Philippe Roy), feu Emile (feu Françoise Cliche), feu Edouard (feu Marie-Jeanne Lambert), feu Armand (feu Alice Roy), feu Imelda (feu Antonio Roy), feu Louis-Alfred (feu Jeannette Lessard), feu Julienne (feu Albert Lambert), feu Jeanne d'Arc (feu Rosario Lessard), feu Sr Jacqueline s.c.q. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents des familles Cliche et Jacques.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph : vendredi, le 27 janvier de 19 h à 21 h, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel de la Villa du Moulin et du CHSLD de Beauceville pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Joseph) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/