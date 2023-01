LATULIPPE, Johanne



À l'Hôpital Ste-Marie, le 8 avril 2022, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Johanne Latulippe, fille de dame Jeanne Garneau et de feu monsieur Roméo Latulippe. Elle demeurait à Trois-Rivières.La famille recevra les condoléances en l'église une heure avant le service. La mise en columbarium aura par la suite lieu le samedi 8 avril 2023 à 10h à La Souvenance, au 301, rang Ste-Anne, Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Vicky Cousineau et Tommy Plante; sa mère Jeanne Garneau; son père feu Roméo Latulippe; ses sœurs : Carole (feu Claude), Louise (Michel) et Sylvie; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.