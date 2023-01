GAGNON, Denis



À la résidence Cardinal Vachon, le 11 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Denis Gagnon, époux de dame Jacqueline Dufour, il était le fils de feu dame Julie Tremblay et de feu monsieur Georges Gagnon. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Luc (Alexandra Maier) et Yves (Jasmine Mailloux); ses petits-enfants Sophie (Jean-Marc Lacourcière), Félix (Krysten Stadel) et Sarah ainsi que sa sœur Julienne (Henri Chaperon), beaux-frères, belles-sœurs, de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Il était le frère de : feu Fleurette, feu Guy (feu Ida Tremblay), feu Thérèse (feu Henri Lapointe), feu Madeleine (feu Jacques Lemoyne), feu Julien (Cécile Boucher), Julienne (Henri Chaperon), feu Georgette, feu André (feu Yolande Lavoie), feu Gabriel (feu Jeanne-D'Arc Tremblay), feu Jacques (feu Jeanne-D'Arc Dufour) et feu Jean-Marc.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. Ses cendres seront déposées au Mausolée du cimetière Belmont à une date ultérieur. La direction des funérailles a été confiée àLa famille tient à remercier le personnel de la résidence Cardinal-Vachon pour leurs soins attentionnés. Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation canadienne du rein.