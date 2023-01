LATULIPPE, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Latulippe, épouse de feu monsieur Gérard Bourget, fille de feu Laval Latulippe et de feu Germaine Lamontagne. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne Bourget (Alfred Guenette), Maryse Gravel (Stéphane Smith), Bruno Gravel (Huguette Liliane Maroundou) et Sandra Gravel (Patrice Guay); ses petits-enfants : Jonathan Guenette, Sara-Eve Gravel (Miguel Lamoureux), Jérémy Ndjota Gravel, Maryan, Maya, Benjamin et Dylan Larocque, Yessie-Alyson Gravel, Mia et Éliane Guay Gravel; ses arrière-petits-enfants : Maïna et Kira; ses frères et soeurs : feu Maurice (feu Georgianne Roussel), feu Raymond (feu Jacqueline Blais), feu Anita (feu Isidore Vézina), feu Robert (Diane Hallé), Georges (Denise Blais), Anne-Marie (Maurice Marcoux), Jacques (feu Françoise Goulet), Denise (feu Jean Gagnon), Claudette (feu Marcel Breton) et feu Claude (Lise Carbonneau); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nous remercions particulièrement le personnel soignant du service de l'urgence, du 5ème et du 4ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci également à tout le personnel de la résidence La Rose des Vents à Lévis, aux ami(e)s et connaissances qui ont apporté réconfort et encouragements. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou au Noël du bonheur https://www.noeldubonheur.com/ Nous apprécierions que vous ayez une petite touche de blanc sur les vêtements que vous porterez, le blanc représentant la paix pour Jeannine. La famille vous accueillera auà compter de 14h.